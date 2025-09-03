El Senado aclaró que proyecto de ley “Cero cacho” no busca cárcel para infieles: esto explicaron sobre la iniciativa

El Senado de la República se pronunció ante información difundida sobre el proyecto de Ley Cero Cacho, Cero Violencia, tras afirmaciones que aseguraban que la medida buscaba penalizar la infidelidad. Sin embargo, el órgano legislativo aclaró que esta ley sería preventiva y educativa, no punitiva.

El proyecto de Ley ‘Cero Cacho’, que fue propuesto por Karina Espinosa Oliver, busca educar y promover relaciones sanas y prevenir situaciones de violencia intrafamiliar. Además, realizaría una gran reforma a la educación que modifica la Ley 115 de 1994.

El Senado, a través de un comunicado, precisó que “esta ley no busca cárcel para nadie” ni sanciona la infidelidad.

“La Ley Cero Cacho, Cero Violencia no es una ley para perseguir, es una ley para transformar”, mencionó Espinosa Oliver. La senadora por el partido Liberal, también abogada, especialista en derecho tributario y derecho administrativo de la universidad del Rosario, comenta que la ley busca cambiar imaginarios sociales de Colombia.