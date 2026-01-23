“Ahora estamos funcionando de manera autónoma”: ministro de Ambiente y Energía de Ecuador (e) sobre el corte de la luz colombiana

En medio de lo que autoridades ecuatorianas han calificado como una “guerra” económica con Colombia, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador aseguró que su sistema eléctrico cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda nacional sin necesidad de importar energía colombiana.
En entrevista con Caracol Radio, Javier Medina, ministro encargado de Ambiente y Energía, sostuvo que el país opera de manera independiente pese al freno en el intercambio energético.
Según cuentas de esa cartera, el Ministerio de Ambiente y Energía, a la fecha, el Sistema Nacional Interconectado de Ecuador registra una disponibilidad real de 5.454 megavatios (MW). Este nivel de generación permite cubrir la demanda diaria del país con producción propia, manteniendo márgenes operativos adecuados y estabilidad en el suministro eléctrico.
La cartera también informó que la energía acumulada disponible en los principales embalses del país asciende a 790,7 gigavatios hora (GWh), lo que refuerza el respaldo del sistema eléctrico, especialmente en un contexto regional de tensiones comerciales.