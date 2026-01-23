“Ahora estamos funcionando de manera autónoma”: ministro de Ambiente y Energía de Ecuador (e) sobre el corte de la luz colombiana

En medio de lo que autoridades ecuatorianas han calificado como una “guerra” económica con Colombia, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador aseguró que su sistema eléctrico cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda nacional sin necesidad de importar energía colombiana. En entrevista con Caracol Radio, Javier Medina, ministro encargado de Ambiente y Energía, sostuvo que el país opera de manera independiente pese al freno en el intercambio energético. Según cuentas de esa cartera, el Ministerio de Ambiente y Energía, a la fecha, el Sistema Nacional Interconectado de Ecuador registra una disponibilidad real de 5.454 megavatios (MW). Este nivel de generación permite cubrir la demanda diaria del país con producción propia, manteniendo márgenes operativos adecuados y estabilidad en el suministro eléctrico. Entérese: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país La cartera también informó que la energía acumulada disponible en los principales embalses del país asciende a 790,7 gigavatios hora (GWh), lo que refuerza el respaldo del sistema eléctrico, especialmente en un contexto regional de tensiones comerciales.

Energía almacenada de Ecuador

La mayor parte de la energía almacenada se concentra en el embalse de Mazar, que registra 609,59 GWh y se encuentra en una cota de 2.144,02 metros sobre el nivel del mar (msnm). Según el ministerio, este nivel presenta una tendencia estable, lo que fortalece el respaldo hidroeléctrico del sistema nacional. La distribución total de la energía almacenada en los embalses del país es la siguiente: - Mazar: 609,59 GWh - Amaluza: 83,01 GWh - Pisayambo: 62,1 GWh - Marcel Laniado: 36 GWh Estas cifras, según la autoridad energética de Ecuador, permiten garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el corto plazo. Con corte al 22 de enero de este año, el abastecimiento energético de Ecuador se compone mayoritariamente de fuentes internas. El 64,5% de la electricidad proviene de energías renovables, principalmente hidroeléctricas. Le puede gustar: La historia de la “hermandad” eléctrica entre Colombia y Ecuador que la guerra comercial pone en jaque A esto se suma un 30,8% de generación térmica, que funciona como respaldo estratégico del sistema, y apenas un 4,8% corresponde a importaciones de energía desde Colombia. Este contexto explica la posición oficial del Gobierno ecuatoriano frente a la suspensión parcial del intercambio energético binacional.

Riesgos históricos y advertencias de expertos