Polémica en Barú: ¿está permitido llevar comida a las playas de Cartagena?

Barú se ha convertido nuevamente en el foco de atención tras un video grabado por un vendedor en esta zona turística de Cartagena. El video se volvió viral tras mostrar a una familia de turistas ingresando a la playa con una nevera de icopor de gran tamaño llena de comida y bebidas, lo que reavivó la polémica sobre los sobrecostos, regulación de precios y el ingreso de alimentos a zonas turísticas.
Las imágenes generaron reacciones divididas: mientras algunos usuarios defendieron a los turistas por evitar precios elevados, vendedores locales denunciaron afectaciones económicas, al asegurar que cada vez más visitantes llevan su propia comida y dejan de consumir servicios como alimentos, sombrillas y sillas.