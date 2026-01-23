“Mi título me lo da la vida”: nuevo minIgualdad a cuestionamientos por ser bachiller

“Después vendrá lo académico, yo en la hoja de vida soy bachiller, pero he sido profesor, he acompañado este ejercicio”, dijo en referencia a que ha sido profesor de primaria tras formarse en la universidad indígena.

En ese sentido, contó que fue profesor indígena y bilingüe en Toribío (Cauca), así como también recibió el premio nacional de paz. “Yo me he curtido de eso, a pesar de la violencia que me atacó tan joven cuando me desaparecen a mi papá, pero ahí vamos: mi mamá sacó los profesionales, mis otros hermanos tienen títulos”, aseguró.

“Mi título me lo da la vida, me lo da este trabajo que he hecho por las comunidades, no solo indígenas porque me ha tocado salvar a todos”, agregó sobre su formación académica.

“También fue paradójico como cuando encontramos los niños en Mucutuy. Yo me recordé que abracé un soldado con toda la fuerza y nunca había abrazado a un soldado, o sea, cuando encontramos los niños, porque yo estuve allá junto con la Operación Esperanza como guarda indígena, y ese día nos abrazamos tan fuerte por ese logro, que después de 20 años pasa eso. Después recuerdo a ese sargento que yo creo que a mí me partió el alma por la situación del conflicto”, relató.

Al respecto, dijo que cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en el Gobierno de Juan Manuel Santos, “andaba buscando al sargento para ir, hacer un ejercicio como de armonización, le llamamos nosotros, le llaman reconciliación, pero armonización es necesario, para pedirle perdón y abrazarnos y mandar un mensaje como bonito”.

porque la violencia hizo una confrontación ese día nosotros así como pasó en la confrontación allá en la confrontación que hubo y que siempre la ven en lo que han pasado, también abajo la comunidad confrontaba contra la guerrilla había enfrentamientos, el ministro Santo llegó a Toribío la comunidad se reunió con él, era un escenario bastante fuerte en ese tiempo me acuerdo, y pues que a uno lo marca, a mí me ha marcado eso y pues ¿qué fue lo que traigo? que es paradójico. Claro, ya le voy a preguntar por esto porque usted nos dice que se arrepintió después, que buscó al sargento para pedirle perdón, y nos habla luego del abrazo que se da con los militares con los que logran el rescate de los niños Mucutubi muchos años después. Pero ¿cuál es la historia detrás de ese episodio en el que un grupo de indígenas, entre los que estaba usted, termina sacando a la fuerza a un grupo de militares de esa zona del Cauca? incluso sacan cargado al sargento el sargento termina llorando la imagen le da la vuelta al mundo si eso fue en el escenario eso fue en el cerro del Berlín municipio de Toribío uno de los cerros más altos, un sitio sagrado arriba del municipio de Toribío arriba arriba un resguardo de San Francisco entre Jambaló y Toribío, un cerro donde ya era un cerro sagrado en un ejercicio de autonom en un ejercicio pues all hab una confrontaci al principio cuando reci llegamos porque nosotros estuvimos all pues nos prestamos la olla hicimos agua panela con los soldados conversamos y despu se dio esa confrontación que yo yo no me me gustaría que se diera, no, no, y en eso por eso, no me gusta la confrontación, me gusta más bien el diálogo y el poder conversar se dio eso, en ese escenario en un ejercicio de jurisdicción con todo el conflicto que pasaba, las autoridades ordenan ese ejercicio, entonces yo como guardia indígena acompañé ese proceso, lo acompañé y allí estuvimos en ese, después yo con las fuerzas militares yo traté de buscar, de mirar a ver cómo hacíamos un ejercicio de reconciliación porque me parecía que había afectado, había afectado, pues me ha afectado a mí también y ha afectado al ejército del soldado y mandar un mensaje y por eso yo traté de buscar, íbamos a hacer como una especie de, entre soldados igual y sin tienen, hacer unas mingas que nosotros les llamamos para, hicimos como un plan, como un plan para rearmonizar, para retomar y eso fue en el no me acuerdo bien la fecha, ya hace 20 años atrás y entonces en ese escenario de esa guerra tan absurda que vivimos los colombianos, pasó esa situación con el ejército. En última, ahí ninguno, ni él, ni el ejército, ni persona, tenemos por qué vivir. Ni mi mamá, ni la mamá del soldado tenemos por qué vivir estos dolores. Yo lo digo, ¿por qué? Porque yo soy víctima de esa situación de violencia tan dura, de esa violencia tan dura que hemos vivido en el cauda por parte de los actores. Sí, ministro, usted me dice que está buscando al sargento, el del famoso video de estos días desde que lo nombraron a usted. ¿Usted me quiere decir el nombre de ese sargento a ver si yo lo puedo ayudar a buscar? Yo sí le pediría, Néstor. Yo, de todas maneras, yo voy a hablar con el ministro de la Defensa a ver si lo ayudó a buscar. ¿Esto fue hace cuánto? Hace 20 años. Menos, ¿no? 11. No, no me acuerdo, no tengo bien. Fue en el 2012. No, 14 años. ¿2012? 14 años Sí, junio de 2012 Y entonces yo le digo, en los primeros días cuando viene lo de la paz y lo de la reconciliación yo anduve como buscando no pude porque es cerrado la información del ejército pero ahorita que estoy en este ministerio yo sí quiero darle un abrazo a ese sargento y a la mamá pues somos, ambos somos y usted lo ha buscado, ¿en dónde, ministro? No, yo lo ando buscando a través del ejército y pues no, no, no, no porque antes yo no tenía como la incidencia para hacer ahorita, que soy ministro. Voy a ayudar, Néstor, si me ayuda. Si lo encuentro, se lo pongo al teléfono para que hagamos la gestión. Al mono, Néstor, le conocen cariñosamente como el mono, es el sargento Rodrigo García Amaya, es el militar que termina llorando, que termina pidiéndole a ellos que no se van del territorio porque es un territorio donde tiene que hacer presencia la fuerza militar. Ministro usted qu le dir a ese soldado Hoy digamos su vida ha cambiado seguramente la perspectiva es diferente las circunstancias son diferentes Yo lo abrazar y le pedir que le pedir en un gesto muy humilde que lo reconozco que lo reconozco como persona lo reconozco como defensor de la vida ambos somos defensores de la vida y le daría un abrazo muy fuerte y más que a él, a la mamá ¿Pero usted lo quiere para pedirle disculpas, ministro? Sí, o sea, para pedirle para un acto de no tanto que no sea ni incluso ni como le dijera que no sea ni visto como un acto así de porque yo lo entiendo o sea que entiendo el honor militar mi papá fue militar, entiendo y eso a veces a uno lo marca ya es como cuando su papá fue militar en donde? en el Cauca? él fue del batallón de ingenieros de Palmira Sí, mi papá fue de batallón de ingenieros de Palmira ¿Y por qué su hostilidad o en general la de los indígenas con los militares, ministro? Pues yo no creo, Néstor, que sea contra los militares Nosotros con los militares, pues sí, yo, había una situación Esta guerra nos metió en eso y muchos no entendemos Nosotros precisamente empezamos un proceso a raíz de eso que pasó allá Con el ejército empezamos un poco como a conocernos A veces no conocemos. Cuando llegó el presidente Uribe a la María Piendamón, nosotros, yo era el comandante de la Guardia Indígena del Cauca, y había un hermetismo de los soldados para llegar allí, y todo el mundo decía, no, que los indígenas son guerrilleros, que los indígenas no están. y cuando llegaron las policías y coordinamos todo en conjunto para proteger al señor presidente Álvaro Uribe con el jefe de seguridad de él, yo me acuerdo que después se juegan y dicen no, pero acá es una armonía, acá no es así como se decía, entonces hay como una... no nos conocemos, no sabemos, nosotros no sabemos que muchos indígenas no conocen qué es el ejército, ni lo conocen y la guerra ha mostrado como otra cara, muchas veces a veces hay una confrontación en nuestro corazón, como una mala visión, Hay que conocernos, sabernos y en ese desconocimiento, en esa falta de comunicación, en esa información que a veces da, en esa falta de poder entender muchas realidades de nuestro país, se da eso y yo digo que no, nosotros los indígenas no odiamos al ejército, nosotros tenemos que agradecemos mucho porque hemos trabajado también en conjunto en muchos escenarios con el ejército, con la policía. yo empezando antes hicimos un yo me daba risa en el escenario de confrontación en el pital donde habían las paros la policía, el ejército haciendo fila y pasándonos la jugamos un partido de fútbol en el espalcual guerrero con el ESMAD, la guardia indígena entonces yo miraba y decía ya hace poco el presidente vino a la emperatriz y ahí estuvimos coordinando con la policía, con el ejército, con el ESMAD y la guardia para dar la protección entonces mira que son esos escenarios que yo no quiero ni nunca que se vuelvan a repetir. Ministro, usted ya habló con el presidente Petro y en caso de haberlo hecho ya le dio instrucciones de qu hacer en el Ministerio de la Igualdad ha sido tan cuestionado estos tres a de gobierno Pues inicialmente me ha dado la informaci de la designaci yo todav no he recibido ya la instrucci como tal pero en términos técnicos veo que hay un ejercicio de ejecución represado que tenemos que hacer, toca hacer para que eso llegue verdaderamente a las comunidades. un ejercicio de gestión también que toca hacer, que toca mirar, porque tú como lo dices a este este ministerio está en gasto está en atraso, entonces hay que hacer toca hacerlo creo que es una tarea principal que me pondrá también pues yo espero la orden del presidente en detalle cuando ya me posicione ahora, ministro para terminar, usted será ministro durante seis meses, ¿verdad? Sí, Néstor, me toca correr, correr, correr, correr y ser muy ejecutivo. Creo que estaremos de acuerdo. En seis meses es relativamente poco lo que se puede hacer. Sí, con ley de garantía encima, Néstor, con ley de garantía encima. Fundamentalmente usted llega al ministerio con un mensaje político hacia las comunidades indígenas de Colombia. Sí, sí, o sea, pero no solo a los abros, a los campesinos Hay un sector de mujeres que toca desarrollar El sector de jóvenes, que me parece muy importante para los jóvenes Hay un sector de acueductos para regiones más Eso toca moverlo, me toca correr, correr Ministro, ¿usted es casado? yo soy mi esposa murió hace 20 años me dejó dos hermosos hijos murió y usted sigue viudo o tiene una pareja pues allí una pareja después del territorio como en unío libre no me he casado aún vale y los niños son si me permite la pregunta personal, ministro si no le molesta, son niños ¿de qué edades? ¿usted se los trae a vivir a Bogotá o cómo va a ser? No, no, yo ya son yo ya resolví una cosa del perro negro le voy a contar así el perro negro dice que el que no tiene hijos en el movimiento indígena, desde la visión se lo oye el perro negro, yo ya resolví eso y mis hijos ya todos no le entendí, perdóneme, ¿qué es lo del perro negro? hay una como un mito que el que no tiene hijas se lo lleva al perro negro le dicen la abuela a uno yo ya resolví ese problema porque ya no se lo llevó el perro negro mejor dicho no, no me va a llevar el perro negro porque ya tengo hijos tengo cinco hermosos hijos cinco hermosos hijos pero la mayoría ya son yo muy joven tuve los hijos y ya uno es un profesional uno es abogado otro es mi nena que es enfermera jefe el otro que está estudiando arquitectura el otro ingeniería y el otro estadístico vale, mira pues ministro me alegra saludarlo conocerlo y presentárselo a los colombianos