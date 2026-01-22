Revelan conversaciones secretas de Delcy Rodríguez con EE. UU. antes de la caída de Maduro, ¿preparó el camino para tumbarlo?

Los hermanos Rodríguez habrían mantenido conversaciones secretas con Estados Unidos mucho antes de la caída de Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada del 3 de enero en Caracas, Venezuela. Delcy Rodríguez, quien dentro del régimen chavista se desempeñaba como vicepresidenta, presuntamente ya estaba preparada para “la salida” del sucesor de Hugo Chávez y habría manifestado su disposición a trabajar con “lo que sea que surja después”.
Eso fue lo que confirmaron algunas fuentes a The Guardian, tras afirmar que dichas conversaciones secretas se iniciaron en otoño y que en ellas también estuvieron involucrados funcionarios de Qatar, a través de intermediarios.