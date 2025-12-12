Iván Cepeda mantiene silencio frente al Nobel de Paz a María Corina, ¿cómplice de Maduro?

Si bien en Colombia y el mundo la noticia sobre el Nobel de paz para la dirigente venezolana María Corina Machado ha acaparado titulares y generado toda suerte de reacciones, no deja de llamar la atención que el senador y precandidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico –nada menos que uno de los punteros en las encuestas–, no se ha pronunciado sobre la distinción.
“El silencio de Iván Cepeda sobre la dictadura de Maduro es atronador”, reclamó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dejando entrever su descontento por el silencio del precandidato presidencial.