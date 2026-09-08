¿Quién es ‘Silvana Guerrero’, la cabecilla del ELN que desafía al Gobierno? Es objetivo prioritario de De la Espriella

Luz Amanda Pallares, conocida bajo el alias de Silvana Guerrero, pasó de ser docente rural a ocupar un lugar en la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahora, tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de intensificar las operaciones militares contra esa guerrilla, su captura se convirtió en una de las prioridades de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, Pallares lleva entre 25 y 30 años dentro de la organización y actualmente estaría al frente del denominado Frente de Guerra Nororiental, estructura con presencia principalmente en Norte de Santander y el sur del Cesar, además de operar en el estado Zulia, en Venezuela.

Entérese: Drones, sensores en el cielo y muros invisibles: así era la red de búnkeres y vigilancia de ‘Bendito Menor’ para burlar a las autoridades

De acuerdo con NTN24, ‘Silvana Guerrero’ se vinculó al ELN desde los 30 años. Con el paso de las décadas ascendió dentro de la organización hasta convertirse en una de sus principales cabecillas. Las agencias de inteligencia calculan que tiene bajo su mando y coordinación logística una estructura de aproximadamente 2.000 personas, entre combatientes armados ubicados en campamentos y redes de apoyo urbano o milicias.

Su zona de influencia está relacionada principalmente con el Catatumbo, una región en la que el ELN mantiene presencia y disputa territorial con otras estructuras armadas.

También tiene imputaciones por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, desplazamiento forzado, homicidios y crímenes de guerra, además de señalamientos por reclutamiento forzado de menores de edad.

Le puede interesar: Reactivan órdenes de captura contra exnegociadores de paz de Comuneros del Sur