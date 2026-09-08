Estos son los municipios de Antioquia con las mayores temperaturas de la temporada: uno alcanzó los 41,8 °C

Los reportes del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (Sama) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestran cómo el departamento tuvo, durante agosto y los primeros días de septiembre, temperaturas más altas de lo normal. La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que las temperaturas más altas se concentran principalmente en Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Nordeste y algunos sectores de Occidente y Suroeste, especialmente en zonas bajas. Entérese: El Niño amenaza con temperaturas récord y radiación extrema al Valle de Aburrá hasta 2027

Fredonia, entre los municipios más calientes del país

El registro más alto de la temporada en Antioquia se dio en Fredonia, Suroeste antioqueño, que alcanzó los 41,8 °C el 28 de agosto, según las mediciones del Sama. “De manera atípica, en el municipio de Fredonia se presentó un incremento de temperatura de alrededor de 41 a 42 °C. Esto obedece a la variabilidad climática que tenemos en el departamento”, señaló la funcionaria. Superar los 40 o 41 °C al aire libre se considera una condición de alerta máxima, que puede derivar en golpes de calor, desmayos, deshidratación severa, agotamiento e incluso insuficiencia en órganos vitales si la exposición es prolongada. El cuerpo humano mantiene su temperatura interna en un rango estrecho. Cuando la temperatura ambiental supera los 35 °C, ese mecanismo de termorregulación empieza a verse sobrepasado, y a partir de los 41 °C, puede dejar de funcionar adecuadamente, lo que deriva en un golpe de calor que, sin tratamiento oportuno, puede llegar a ser mortal. Lactantes, adultos mayores y personas con ciertas condiciones de salud física o mental son especialmente vulnerables a estas temperaturas extremas. Un reporte del Ideam, con corte al 7 de septiembre, ubicó a Fredonia con 39,4 °C en las últimas 24 horas, cifra que en ese informe la dejó en el segundo lugar del país, apenas 0,2 °C por debajo de Saldaña, Tolima (39,6 °C), y por encima de municipios tradicionalmente mucho más cálidos, como Natagaima, Tolima (39,2 °C), y Valledupar, Cesar (39 °C). El Ideam aclaró, sin embargo, que este dato no representa un récord histórico para el municipio. Estas cifras corresponden a las condiciones registradas en la ubicación específica de sus estaciones —en el caso de Fredonia está ubicada en el sector Puente Iglesias—, por lo que no equivalen exactamente a lo que sintieron todos los habitantes del casco urbano o de otras zonas de Fredonia.

El calor ya afecta directamente a las comunidades rurales del municipio. El alcalde de Fredonia, Aldubar Vanegas, señaló que las altas temperaturas han dejado sin agua a varias veredas, entre ellas El Zancudo, Combia Chiquita y el sector conocido como Cerro Bravo. ”Son 150 familias que desde hace dos semanas han estado sin agua. Con el cuerpo voluntario de bomberos hemos venido suministrándole agua potable a estas comunidades”, explicó el mandatario a Telemedellín. El calor, además, ya está golpeando los cultivos de café y el rendimiento de las cosechas en la región.

El mapa de calor en Antioquia

En las estaciones situadas a menor altitud, como Urabá —por ser zona baja y costera—, la temperatura máxima se mantuvo elevada de forma persistente durante agosto: los mayores registros fueron el 19 de agosto en Apartadó (37,8 °C) y Carepa (37,4 °C). Durante los primeros días de septiembre, Apartadó volvió a encabezar los registros con 36,1 °C (4 de septiembre), seguido de Carepa con 35,4 °C. En la misma subregión se reportaron 34,3 °C en Mutatá y 33,4 °C en Turbo. En las zonas altas y de montaña también se registraron temperaturas inusuales durante agosto: Jericó llegó a un máximo de 33 °C el 11 de agosto, Anzá reportó 32,8 °C el 9 de agosto, Urrao alcanzó 29,8 °C el 10 de agosto, El Peñol llegó a 28 °C en tres días distintos (10, 15 y 28 de agosto), y La Unión registró un máximo de 24 °C el 14 de agosto. El Ideam mantiene, además, alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en varios departamentos, entre ellos Antioquia, junto con Boyacá, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, y alerta naranja por posibilidad moderada en un listado más amplio de regiones.

Lo que viene

Según los pronósticos, en las próximas semanas Antioquia entrará a una temporada de lluvias que serán escasas y estarán por debajo de lo habitual para el mes de septiembre. Esa disminución de precipitaciones ya se refleja en menores caudales en los ríos y niveles más bajos en los embalses, con posibles efectos sobre el abastecimiento de agua para consumo humano, la agricultura, la generación de energía y los ecosistemas. Además, existe una probabilidad del 95% de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, incluso alargándose hasta mayo de 2027, con posibilidades de convertirse en el más intenso desde 1950

Es importante ahorrar agua y energía

Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia hizo un llamado a un uso responsable del agua y la energía, y a cuidar la salud de las personas y las mascotas mientras se prolongue la temporada de altas temperaturas. Para el ahorro de agua y energía, la Gobernación recomienda cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, reducir el tiempo de las duchas, reparar fugas, reutilizar el agua cuando sea posible, usar la lavadora solo con carga completa y regar las plantas en las horas de menor evaporación —temprano en la mañana o en la noche—. En cuanto a energía, sugiere apagar luces y equipos que no estén en uso, aprovechar la luz natural y desconectar cargadores y aparatos eléctricos inactivos, teniendo en cuenta que buena parte de la electricidad que consume Antioquia se genera a partir de agua embalsada. Para la salud humana, la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia recomienda mantener una hidratación constante —tomar agua frecuentemente, incluso sin sentir sed—, priorizar alimentos frescos y evitar el alcohol, la cafeína y las gaseosas azucaradas, que favorecen la deshidratación. También aconseja reducir la actividad física al aire libre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, usar protector solar, gorra o sombrero y ropa ligera y de colores claros, y tener a mano un botiquín básico con sales de rehidratación oral y paños fríos. La entidad pide prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y estar atentos a síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, fiebre o fatiga excesiva, que pueden ser señales de estrés térmico o golpe de calor. Para las mascotas, la Gerencia de Bienestar Animal de la Gobernación recomienda garantizar acceso permanente a agua fresca y limpia —cambiándola con frecuencia para que no se caliente—, mantenerlas en espacios ventilados y con sombra, y sacarlas a caminar solo en las horas de la mañana o la tarde, evitando el mediodía, cuando el asfalto caliente puede causar quemaduras en las almohadillas de los perros. La funcionaria Diosinia Yusti Rivas, de esa gerencia, señaló como señales de alerta el jadeo excesivo, el babeo abundante, la debilidad, el tambaleo o las encías muy rojas, casos en los que se recomienda acudir de inmediato a un veterinario. Para los animales silvestres, la Gobernación sugiere dejar agua fresca —sin azúcar, que puede afectarlos gravemente— en balcones y ventanas, y evitar arrojar basura o hacer quemas que puedan destruir su hábitat. Lea más: Por tercer día, Medellín no alcanza la meta de ahorro de agua, ¿qué viene ahora? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas