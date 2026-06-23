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Sneyder Pinilla busca “prender el ventilador” con EE. UU. por saqueo a la UNGRD

El exsubdirector de la UNGRD envió una carta a las autoridades estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué dice?

  • Sneyder Pinilla en diligencia de rendición de cuentas por el saqueo a la UNGRD en 2025. Foto: Colprensa.
    Sneyder Pinilla en diligencia de rendición de cuentas por el saqueo a la UNGRD en 2025. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien ha sido un testigo clave en el caso del saqueo a esa entidad, ofreció dar declaraciones a Estados Unidos. La petición la hizo a través de una carta en la que se dirige al Congreso de ese país, pero hace énfasis en tres personas.

Se trata del secretario de Estado, Marco Rubio, la representante republicana María Elvira Salazar y el senador republicano Bernardo “Bernie” Moreno. Este último estuvo en Colombia para la primera y la segunda vuelta presidencial como observador internacional.

De hecho, se reunió con el presidente electo Abelardo de la Espriella antes y después de su elección como primer mandatario. ¿Tiene que ver la disposición de Pinilla con el resultado? Eso está por verse.

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Por ahora, el contenido de la carta habla de una “solicitud de reunión y disposición para aportar información de interés para el gobierno de Estados Unidos relacionada con presuntos hechos de corrupción en Colombia”.

En su misiva, habla de poner a disposición “información, documentos, testimonios y elementos de prueba” que considera “de alto interés” para las autoridades norteamericanas “en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a las posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”.

Pinilla también menciona “posibles movimientos financieros internacionales” y habla de un “interés estratégico” para las autoridades estadounidenses para “contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia”.

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Eso último es relevante porque plantea la hipótesis de que el entramado de corrupción de la UNGRD haya trascendido a nivel internacional.

Al final, Pinilla habla de tener una “reunión presencial o virtual, en la fecha y condiciones que ustedes (los norteamericanos) estimen pertinentes”.

¿Qué hay detrás de Sneyder Pinilla?

Pinilla fue el primer funcionario del escándalo y el que delató a los otros implicados, ya que en 2025 aceptó un preacuerdo con la Fiscalía por el que fue sentenciado a cinco años y ocho meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Devolvió 618 millones de pesos de recursos públicos.

Desde 2024, Pinilla se declaró culpable por corrupción en el caso de la UNGRD. Lo hizo a través de otra carta. “Soy culpable ¡lo sé, lo acepto! Y así lo he reconocido desde el primer momento, le falté a mis padres, a mi familia, a mis hijos. Lo lamento muchísimo”, inicia la carta, marcando un tono de sinceridad y contrición.

Fui parte de una estructura criminal, donde por orden de mi jefe se sobornó a congresistas, se le dio dádivas a altos funcionarios del gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone”, confesó, evidenciando la gravedad de los delitos cometidos y la magnitud de la red de corrupción en la que se vio inmerso.

Además, en mayo de ese año, Pinilla reveló que recursos de la entidad fueron utilizados en 2023 para pagar millonarias coimas a los entonces presidentes del Congreso Andrés Calle (Cámara de Representantes) e Iván Name (Senado), con el objetivo de aceitar apoyos para las reformas del gobierno Petro.

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