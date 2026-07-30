Comparendos y millonaria multa: Spark azul que se subió a un puente peatonal en Bogotá fue inmovilizado en Cajicá

El Chevrolet Spark azul que se convirtió en uno de los vehículos más conocidos en redes sociales por sus reiteradas infracciones de tránsito fue inmovilizado este miércoles en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, durante un operativo adelantado por agentes de movilidad con apoyo de la Policía.

El automóvil había cobrado notoriedad luego de que, el pasado 20 de julio, fuera captado intentando subir un puente peatonal ubicado sobre la carrera 68 con avenida El Dorado, en Bogotá. La maniobra, registrada por cámaras de seguridad y ampliamente difundida en redes sociales, provocó rechazo por el riesgo que representó para peatones y demás actores viales.