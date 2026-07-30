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Comparendos y millonaria multa: Spark azul que se subió a un puente peatonal en Bogotá fue inmovilizado en Cajicá

La persona que conducía el vehículo aseguró que no era quien realizó la maniobra que generó indignación en redes sociales.

  • El Chevrolet Spark azul fue inmovilizado en Cajicá tras convertirse en uno de los vehículos más denunciados por infracciones de tránsito y por el intento de subir un puente peatonal en Bogotá. FOTO: Captura de video.
    El Chevrolet Spark azul fue inmovilizado en Cajicá tras convertirse en uno de los vehículos más denunciados por infracciones de tránsito y por el intento de subir un puente peatonal en Bogotá. FOTO: Captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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El Chevrolet Spark azul que se convirtió en uno de los vehículos más conocidos en redes sociales por sus reiteradas infracciones de tránsito fue inmovilizado este miércoles en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, durante un operativo adelantado por agentes de movilidad con apoyo de la Policía.

El automóvil había cobrado notoriedad luego de que, el pasado 20 de julio, fuera captado intentando subir un puente peatonal ubicado sobre la carrera 68 con avenida El Dorado, en Bogotá. La maniobra, registrada por cámaras de seguridad y ampliamente difundida en redes sociales, provocó rechazo por el riesgo que representó para peatones y demás actores viales.

La inmovilización fue confirmada por el concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien indicó que el vehículo acumularía más de ocho millones de pesos en multas de tránsito. Además, aseguró que el propietario tendría cerca de 36 millones de pesos en comparendos asociados a diferentes automotores registrados a su nombre.

De acuerdo con las imágenes conocidas tras el operativo, el Spark fue interceptado por uniformados de la Policía y agentes de tránsito, quienes realizaron el procedimiento de inmovilización.

Puede leer: Apareció la dueña del carro que intentó subir un puente peatonal en Bogotá: lo había vendido, pero no hizo el traspaso

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con el Spark azul que intentó subir un puente peatonal en Bogotá?
El Chevrolet Spark azul fue inmovilizado en Cajicá después de hacerse viral por una maniobra en un puente peatonal de Bogotá. El vehículo era investigado por múltiples infracciones de tránsito y millonarias multas acumuladas.
¿Por qué el Spark azul de Bogotá tenía tantas multas de tránsito?
El vehículo acumulaba comparendos por diferentes infracciones cometidas durante varios años. Las autoridades también investigan las responsabilidades del conductor y del propietario registrado, luego de que el carro fuera captado incumpliendo normas de tránsito.
¿Qué hacer si vendo un carro y el comprador no realiza el traspaso?
El propietario debe realizar el trámite de traspaso ante las autoridades de tránsito para evitar seguir apareciendo como responsable del vehículo. Si no se actualiza el registro, puede enfrentar inconvenientes por multas o hechos asociados al automotor.
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