Las historias que las cifras no cuentan a un mes del terremoto

Cali volvió a detenerse el jueves 10 de septiembre a las 7:34 de la mañana, esta vez para recordar. La capital del Valle rindió homenaje a las más de 100 víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. En la parroquia María Inmaculada, en el barrio Ciudad Capri, las campanas sonaron por quienes ya no están.

Hasta allí llegó el alcalde Alejandro Eder para acompañar a la comunidad. En medio de la reflexión, dejó una rosa blanca y se sumó al toque de las campanas, mientras familiares y vecinos volvían, cada uno a su manera, a ese 10 de agosto que les cambió la vida.

Uno a uno fueron leídos los nombres de las 154 víctimas fatales. Por cada una hubo una rosa blanca. Una campana. Un globo blanco elevándose al cielo. En la primera fila del evento estaban sentados algunos de los rostros que se convirtieron en símbolo.

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Entre ellos, Ana María Saavedra, la trilliza de 21 años, única sobreviviente de toda su familia. También estaban los periodistas que perdieron a sus seres amados. Todos recibieron el abrazo solidario en medio de un dolor que nadie alcanza a entender.

Un momento especial fue cuando al alcalde Eder se le paró una mariposa en el brazo. Abrió sus alas azules y se quedó allí, como si hubiera llegado justo a tiempo para dejar una moraleja. Hoy el país es todavía una oruga entre casas caídas que pronto, como la mariposa, volverá a abrir sus alas.

Los homenajes también se llevaron a cabo en otras ciudades. Desde Bogotá, en la Casa de Nariño, se realizó una eucaristía a la que asistió el presidente Abelardo de la Espriella, quien dedicó unas palabras a las 331 víctimas mortales en todo el país y a las decenas de familias que aún enfrentan las consecuencias del terremoto.

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No sería justo reducir a cifras este episodio trágico en la historia del país. Hay relatos por montones. Algunos realmente inspiradores, como el de Óscar, el vecino que se volvió rescatista.