Trump indemnizó con USD 5 millones a escritora por agresión sexual y difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indemnizó a la escritora y columnista Elizabeth Jean Carroll con 5,6 millones de dólares tras ser declarado culpable por abuso sexual y difamación en un caso que se remonta a mediados de la década de los 90.

“Hace tres años, un jurado unánime de nueve personas consideró al presidente Trump responsable por agredir sexualmente y difamar a E. Jean Carroll”, señaló el juez Lewis Kaplan en un comunicado, agregando que la escritora “recibió el pago por daños y perjuicios que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”.

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La cantidad -una indemnización de 5,6 millones de dólares por daños y perjuicios más los intereses- fue transferida finalmente a Carroll después de que fuese retenida por el sistema estadounidense, según ha recogido Bloomberg.

Esto se produce después de que los abogados de Carroll reclamaran al juez que liberara dichos fondos una vez que el Tribunal Supremo rechazó una petición de Trump para impugnar el veredicto del jurado, un paso que también ha sido apelado y que, por el momento, no ha tenido respuesta.

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El caso se remonta a 2019, cuando Carroll desveló por primera vez la agresión que sufrió por parte de Trump en el probador de una tienda en Bergdorf Goodman -unos grandes almacenes de lujo de Nueva York-a mediados de los años 90. Un jurado de Nueva York consideró los hechos probados en mayo de 2023, un proceso que se saldó con una primera orden para el pago de cinco millones de dólares por abusos sexuales y difamación.

La escritora abrió un segundo frente judicial por difamación contra el actual inquilino de la Casa Blanca, que seguía hablando de ella, y un jurado lo condenó en enero de 2024 a pagar más de 83 millones de dólares, una cantidad “justa y razonable” en opinión del Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito.

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