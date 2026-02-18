Supersalud abre inspecciones tras la trágica muerte del niño Kevin Acosta

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de una auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia, en relación con las barreras administrativas y la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS.

La institución aseguró que esta situación pone en evidencia los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia.

Lea también: El primo de Kevin Acosta también padece hemofilia, ¿cuánto lleva sin medicamentos?

Según las denuncias de los familiares del menor de edad y de organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico emicizumab, comercialmente hemlibra, durante aproximadamente dos meses, periodo durante el cual sufrió una caída que le derivó en una lesión craneoencefálica que lo condujo a la muerte. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención.

En ese sentido, el ente de control informó que la inspección se centrará en verificar la entrega de medicamentos y el cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad.