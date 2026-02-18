Horror en el aula: un estudiante asesinó en plena clase a su profesora de Derecho Penal

En el Centro Universitário Aparício Carvalho, ubicado en Porto Velho, Brasil, lo que debía ser una lección cotidiana de Derecho Penal terminó en un crimen que ha conmocionado a toda la comunidad académica internacional.
Mientras la jornada transcurría con normalidad, João Cândido da Costa Júnior, un estudiante de 24 años, se levantó repentinamente de su asiento. Sin mediar palabras que alertaran sobre sus intenciones, atacó con un arma blanca a la docente Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 años, frente a la mirada de decenas de compañeros.