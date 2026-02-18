“Petro se metió en un centralismo extorsivo”: candidato Mauricio Cárdenas

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien hará parte de la Gran Consulta por Colombia, cree que el presidente Gustavo Petro le dio una estocada a la descentralización, al usar los recursos del Estado para vendettas políticas y bloquear a los mandatarios regionales que no son afines a su proyecto.
En entrevista con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, propuso revivir al sector de construcción con la nueva versión del programa Mi Casa Ya.
¿Cómo ve la discusión del salario mínimo, luego del pronunciamiento del Consejo de Estado?
“Fue una medida populista que tomó el presidente en diciembre, porque no había forma de hacer un cálculo bajo los parámetros de la ley que diera un 23%. Esto fue sacado de la manga para generar un efecto electoral. Pero entró en vigencia y ya le empezaron a pagar a la gente ese salario mínimo, hubo dos quincenas en enero y vamos para la tercera. La primera quincena de febrero subieron de precio los servicios de aseo, cafetería, vigilancia. Todo eso subió. Entonces ahora echar para atrás es un traumatismo y generaría un efecto político que lo capitaliza Petro. Está llamando a la gente a movilizarse. Mi postura fue con el grupo de compañeros que estamos en la gran consulta por Colombia, hacer un acuerdo y decir bueno, vamos a defender el incremento salarial, no se va a echar para atrás, pero tomemos las medidas para que esto sea viable, para que el empleador no tenga que botar gente y evitar que sigan subiendo los precios. Es buscar que lo que hizo Petro a las patadas, el país lo pueda asimilar sin dificultades para los empleadores y sin que sigan subiendo los precios, que es lo que estamos viendo ahora”.
¿El año entrante sería entonces superior ese salario o se haría una estabilización?
“Habría que buscar el parámetro que define la ley, que es la inflación de este año, que va a estar por el lado de 7%. Eso significa un incremento que estará por el lado del 7, 8, 9%. No sabemos, pero volver otra vez a lo razonable, por cierto, a lo que hizo Petro durante tres años. Ahora se salió de ahí, no porque descubrió que había una cosa que se llamaba el salario mínimo vital, sino porque estamos a dos meses de elecciones”.
Ya que fue ministro de Hacienda, ¿cómo va la economía de este país?
“Va como a dos tiempos. Hay un tiempo que es el consumo, el gasto que va rápido, con un crecimiento muy impulsado por el gasto del gobierno. Pero hay otro tiempo que es el de la inversión, que es el que más importa para el largo plazo y el crecimiento, que va muy mal. Acaban de salir los datos del último trimestre del 2025 y muestran eso, la inversión cayó 9%. Eso no es cualquier cosa, aquí no se están construyendo carreteras, ni viviendas, no se está comprando maquinaria, eso está en retroceso. Pero la gente está gastando. Esa es una muy mala señal para una economía que usted gaste y no haya inversión, porque ese gasto está impulsado por un gobierno que el año pasado subió el gasto público 9% sin tener la plata para eso. La economía está sostenida con el endeudamiento del Gobierno, que es lo que le da respaldo a Petro para seguir gastando y gastando. Pero eso llega a su término. Lo que importa es que haya inversión y no hay”.