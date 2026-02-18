“Petro se metió en un centralismo extorsivo”: candidato Mauricio Cárdenas

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien hará parte de la Gran Consulta por Colombia, cree que el presidente Gustavo Petro le dio una estocada a la descentralización, al usar los recursos del Estado para vendettas políticas y bloquear a los mandatarios regionales que no son afines a su proyecto. En entrevista con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, propuso revivir al sector de construcción con la nueva versión del programa Mi Casa Ya. ¿Cómo ve la discusión del salario mínimo, luego del pronunciamiento del Consejo de Estado? “Fue una medida populista que tomó el presidente en diciembre, porque no había forma de hacer un cálculo bajo los parámetros de la ley que diera un 23%. Esto fue sacado de la manga para generar un efecto electoral. Pero entró en vigencia y ya le empezaron a pagar a la gente ese salario mínimo, hubo dos quincenas en enero y vamos para la tercera. La primera quincena de febrero subieron de precio los servicios de aseo, cafetería, vigilancia. Todo eso subió. Entonces ahora echar para atrás es un traumatismo y generaría un efecto político que lo capitaliza Petro. Está llamando a la gente a movilizarse. Mi postura fue con el grupo de compañeros que estamos en la gran consulta por Colombia, hacer un acuerdo y decir bueno, vamos a defender el incremento salarial, no se va a echar para atrás, pero tomemos las medidas para que esto sea viable, para que el empleador no tenga que botar gente y evitar que sigan subiendo los precios. Es buscar que lo que hizo Petro a las patadas, el país lo pueda asimilar sin dificultades para los empleadores y sin que sigan subiendo los precios, que es lo que estamos viendo ahora”. ¿El año entrante sería entonces superior ese salario o se haría una estabilización? “Habría que buscar el parámetro que define la ley, que es la inflación de este año, que va a estar por el lado de 7%. Eso significa un incremento que estará por el lado del 7, 8, 9%. No sabemos, pero volver otra vez a lo razonable, por cierto, a lo que hizo Petro durante tres años. Ahora se salió de ahí, no porque descubrió que había una cosa que se llamaba el salario mínimo vital, sino porque estamos a dos meses de elecciones”. Ya que fue ministro de Hacienda, ¿cómo va la economía de este país? “Va como a dos tiempos. Hay un tiempo que es el consumo, el gasto que va rápido, con un crecimiento muy impulsado por el gasto del gobierno. Pero hay otro tiempo que es el de la inversión, que es el que más importa para el largo plazo y el crecimiento, que va muy mal. Acaban de salir los datos del último trimestre del 2025 y muestran eso, la inversión cayó 9%. Eso no es cualquier cosa, aquí no se están construyendo carreteras, ni viviendas, no se está comprando maquinaria, eso está en retroceso. Pero la gente está gastando. Esa es una muy mala señal para una economía que usted gaste y no haya inversión, porque ese gasto está impulsado por un gobierno que el año pasado subió el gasto público 9% sin tener la plata para eso. La economía está sostenida con el endeudamiento del Gobierno, que es lo que le da respaldo a Petro para seguir gastando y gastando. Pero eso llega a su término. Lo que importa es que haya inversión y no hay”.

¿Qué piensa hacer para reactivar el sector de la construcción? “Nosotros creamos un programa que se llama Mi casa ya, y eso permitió que millones de familias en Colombia tuvieran una vivienda. ¿Cómo funciona ese modelo? Los constructores hacen las viviendas y el gobierno le ayuda a la gente a comprarlas. Con un subsidio de $20 o $30 millones de pesos al arranque y un subsidio a la tasa de interés. A Petro no le gustó eso porque los empresarios de la construcción son del sector privado y que estaban ganando mucha plata. Falso. Es un mercado que es competitivo. Hay mucha gente en la construcción, pero con ese sesgo ideológico de Petro se tiró el programa. Hay que volverlo a activar, pero con un elemento adicional. El programa tenía un defecto para quienes ganan un salario mínimo, porque la cuota inicial de $30 a $40 millones le queda muy de para arriba. Yo lo que quiero hacer ahora es en Mi casa ya 2.0, para que al segmento de entre uno y dos salarios mínimos le demos un subsidio a la cuota inicial, de forma tal que la familia no tenga que poner cuota inicial. ¿Qué estoy pensando? Viviendas de $150 millones. El Gobierno pone $50 millones y tú tomas un crédito de $100 millones con una tasa de interés subsidiada, te cuesta mensualmente $650.000. El Gobierno se encarga de poner toda la cuota inicial para quienes ganan menos de dos salarios mínimos. Y si está reportado en Datacrédito, no importa”. ¿Cuál es su elemento diferenciador para que la gente vote por usted? “Creo que Colombia no está para los extremos, ni izquierda ni derecha. Mi postura es seguridad y orden, sin eso no hay nada. En esa parte tenemos que ser tan firmes como la gente que está a la derecha, que es retomar el control del territorio. Pero hay que reconocer que Colombia es un país con mucha desigualdad y pobreza, entonces se trata también de llevar inversión social. Fui el creador de Familias en Acción en el gobierno de Andrés Pastrana, un programa que le ha dado beneficios a millones de familias en Colombia. Yo no creo en el modelo de esa izquierda radical, que dice que el Estado debe manejar todo en la economía. Si metemos al Estado, es meter a los políticos y a la corrupción, y es perder nuestra libertad. Pasamos a depender de ese político para que nos diga si hay cupo en un hospital, si le dan un crédito, si le hacen una vía. Rechazo el modelo que está tratando de mantener Iván Cepeda, que es poner al Estado a hacerlo todo, y por lo tanto ponernos a los colombianos en función de lo que quieran los políticos”. Si llega a ser presidente, recibirá un país muy endeudado, con tasas de interés altísimas, ¿qué es lo primero que hará? “Hay tres grandes problemas. Dos ya explotaron: la salud y la seguridad. El elemento central de esta campaña presidencial está alrededor de esos dos problemas y cada semana aparecen más noticias. Pero hay un tercer problema, que es la economía, que todavía no es tan visible, porque como el gasto está alto y el gobierno está gastando, eso genera una sensación de que la economía va bien, cuando en realidad no está bien. Ese problema va a estallar por un gobierno que no puede seguir endeudándose al ritmo al que hoy está consiguiendo créditos y pagando unas tasas de interés altísimas. Eso hay que arreglarlo”. ¿En cuánto tiempo sería inviable ese modelo? “Ese modelo no dura más de meses. Va a estallar, porque Colombia ha tenido que pagar unas tasas de interés altísimas para conseguir ese financiamiento, del 13%. En mi época como ministro de Hacienda pagábamos cuatro, cinco, seis por ciento de tasa de interés, ahora trece. Por eso este gobierno se está gastando $85 billones de pesos en intereses al año. En mi época, hace seis años, eran $25 billones. Esa es la plata con la que se le darían los medicamentos a todos los colombianos, con la que volvemos a comprar los repuestos para los helicópteros que están en tierra. Ahí está esa plata por cuenta de que el Gobierno, como se endeudó tanto, cayó en manos del gota a gota internacional, porque para que le presten tiene que ir a donde unos inversionistas en Estados Unidos a decirles mire, yo necesito tanta plata. Y ese inversionista que le presta al gobierno de Colombia le pone las condiciones”. ¿Y no había nadie más que le prestara al Gobierno, que se fueron a buscar casi a dedo un prestamista? “A dedo. Acabaron con una tradición muy importante en Colombia, que era la transparencia. Hay subastas, se compite entre varias entidades que quieran financiar a Colombia. Aquí tuvieron que ir a donde un inversionista que se llama Pimco, en California, le dijeron mire, necesitamos $23 billones de pesos. Y el señor que dijo ‘pues ustedes me tienen que pagar una tasa del trece y pico por ciento a treinta años’, o sea, todo lo que está haciendo Petro ahora para gastar, que muchos de esos derroche es lo que yo llamo empleo militante, lo vamos a pagar todos los colombianos, ustedes y yo, por treinta años a tasas de interés del trece por ciento para el señor Pimco, que fue el que le prestó al gobierno se vio contra las cuerdas. Lo primero que debo hacer como presidente electo, es que me voy a Washington y voy a decir mire, Colombia tiene estas deudas carísimas que contrató Gustavo Petro al trece por ciento. Como nosotros tenemos credibilidad en la banca multilateral, les vamos a decir préstennos al cuatro por ciento y vamos y le pagamos por adelantado esos créditos caros a Pimco. Entonces nos vamos a ahorrar ahí nueve puntos de tasa de interés. Eso es mis cuentas. Nos va a dar unos siete u ocho billones de pesos al año de ahorro”.

¿Cuáles son sus propuestas para Antioquia? “Hay que apoyar la descentralización. Petro se metió en un modelo de centralismo extorsivo. Si usted es un gobernador elegido, de una plataforma política diferente a Petro, no le dan plata, le cierran el grifo. El centralismo murió, Petro fue el que le dio la estocada, lo volvió una herramienta para hacer vendettas políticas. Tenemos que redefinir las reglas de juego y darle más recursos a las regiones. Ya se avanzó en el acto legislativo que aumenta las transferencias. Ahora mi Gobierno presentará la Ley de Competencias, nueva para decir van estas responsabilidad directamente a las regiones. Eso lo tenemos que discutir, pero le vamos a dar los recursos que ya se definieron en el acto legislativo, y ahora le vamos a definir cuáles son las funciones que se van a hacer a nivel local. En Antioquia hay que terminar el túnel del Toyo y la vía para llegar a él. Tengo mucha fe en el Urabá antioqueño desde el punto de vista de una gran potencia agroindustrial de Colombia”. ¿Ha visitado la región últimamente? “Hace poco di una charla en la Universidad de Antioquia, sede Apartadó. Tenemos un problema en Pacífico Uno, en el punto de la quebrada Sinifaná. Ahí hay que hacer dos túneles. El Gobierno tiene que poner la plata. El concesionario ya no lo va a hacer, porque son cosas ajenas a la concepción original; en Primavera, el intercambiador. Hace tres semanas estuve en Amagá, hay un problema de congestión al llegar al peaje. Recuerdo en esta etapa, cuando vivíamos en Bogotá, nos veníamos siempre por carro y nos tocó la inauguración de lo que en ese momento se conocía la autopista Medellín – Bogotá, que hoy no es una autopista, es una carretera que el 75% en muy mal estado. Eso hay que entregarlo en concesión, yo diría de Santuario probablemente hasta Puerto Triunfo, una concesión con doble calzada o terceros carriles. Mientras eso ocurre, hay que hacer una inversión de limpiar esa vía, mejorar algunos puntos que están en mal estado”. ¿Cómo está haciendo su campaña? Tenemos gente que se pega de jaguares, otros de tigres, e candidato Iván Cepeda tiene una gran bodega detrás, igual que Abelardo de la Espriella. ¿A usted cómo le va con las redes sociales? “Bueno, ese es el medio, ¿no? Ahí se está dando la política hoy en Colombia y el mundo. El que no tenga un buen megáfono en redes sociales no existe. Nuestra tarea ha sido crecer en redes sociales, tener más impacto, más seguidores, más vistas, más personas que interactúan con nosotros. Estamos en todas, pero creo que la red social de esta campaña ha sido Instagram para mí”.