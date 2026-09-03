Polémica en el Senado por llegada de aliada de Julián Bedoya a la Comisión de Ética

Una nueva polémica se desató en el Congreso de la República, luego de que la cuestionada senadora antioqueña María Eugenia Lopera fuera nombrada como una de las líderes de la Comisión de Ética del Senado.
Aunque su elección ya había quedado en firme desde hace dos semanas, durante los últimos días su nombramiento ha venido despertando fuertes reparos y cuestionamientos.
Y es que a pesar de integrar un órgano que está llamado a vigilar la buena conducta de los parlamentarios, Lopera concluyó su periodo pasado cargando múltiples denuncias.
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En Antioquia, el grueso de los señalamientos más recientes se concentró en unas correrías que realizó con el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por varios municipios en los que presuntamente habría prometido inversiones en salud a cambio de apoyo para reelegirse.
La senadora, además, es identificada como una de las principales aliadas del político antioqueño Julián Bedoya, inmerso en un lío judicial por presuntamente cometer fraude en la Universidad de Medellín para graduarse cómo abogado.