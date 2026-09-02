Taxi bomba que explotó en atentado en Los Patios había ingresado desde Venezuela; esta fue su ruta

El ataque terrorista ejecutado frente a las instalaciones de la Estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, involucró a un taxi cargado con 80 kilos de explosivos. La policía reveló el camino del automóvil antes de llegar al lugar de la tragedia. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Jimmy Belalcázar, detalló en una entrevista con Blu Radio que la principal hipótesis apunta a que el vehículo ingresó desde Venezuela y se sospecha de la utilización de varios pasos ilegales fronterizos.

El oficial relató que existen más de 400 pasos ilegales o trochas en la línea fronteriza que va desde Villa del Rosario hasta Puerto Santander y el control de estos puntos es geográficamente muy complejo debido a que son constantemente cerrados, reabiertos o cambiados por grupos delincuenciales.

¿Cómo llegó el taxi bomba al lugar del atentado?

Antes del acto terrorista ejecutado en la noche del lunes 31 de agosto, el recorrido del taxi comenzó en las inmediaciones del municipio fronterizo de Villa del Rosario. Posteriormente, según el coronel Belalcázar, el automotor se ubicó y transitó a través de la conocida trocha Primera de Mayo. Lea también: Carro bomba frente a estación de Policía en Los Patios habría sido ejecutado por el ELN A través de esa ruta ilegal, el vehículo avanzó en dirección al municipio de Los Patios, donde finalmente se estacionó justo al frente de la Estación de Policía. Las autoridades calculan que el trayecto en vehículo desde la zona de frontera en Villa del Rosario hasta el lugar del atentado tomó aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Ya con la identificación de la ruta, la Policía de Investigación Criminal y los organismos de inteligencia concentran sus esfuerzos actuales en dos objetivos logísticos claves: identificar con precisión a las personas que participaron activamente en el traslado físico del taxi y determinar cómo fue acondicionado el vehículo con el material explosivo.

El atentado en Los Patios cobró la vida de una persona y se reportaron 11 heridos, de los cuales 9 son civiles. Todos los afectados fueron trasladados en su momento a los centros médicos de salud. Ese acto terrorista dejó heridos de gravedad, como un agente de policía que perdió una de sus piernas a causa de la explosión. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sobre los responsables, el coronel Jimmy Belalcázar atribuyó la autoría del ataque en el medio radial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que labores de inteligencia señalan al frente urbano de este grupo ilegal Carlos Germán Velasco Villamizar, una estructura criminal con injerencia delictiva en la zona urbana de Cúcuta y en diversas zonas del departamento de Norte de Santander. Siga leyendo: Así planeaba el ELN un segundo atentado en Norte de Santander: Ejército frustró ataque con carro bomba Preguntas y respuestas