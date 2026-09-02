Así planeaba el ELN un segundo atentado en Norte de Santander: Ejército frustró ataque con carro bomba

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Ejército Nacional neutralizó una “posible acción terrorista del ELN” en Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Según comentó, se localizó un vehículo robado que dio positivo para tener material explosivo. “¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta! Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, expuso el primer mandatario.

Y agregó que los ocupantes huyeron en moto al darse cuenta de la presencia del Ejército. “Al advertir la presencia de nuestras tropas, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron en una motocicleta. De inmediato se aseguró el sector y se coordinó con la Policía Nacional el ingreso de técnicos antiexplosivos para verificar y neutralizar la amenaza”. Le puede interesar: De negociar con Petro a las órdenes de captura: “Calarcá”, “Wálter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas vuelven a la mira de la Fiscalía

ELN sería el responsable del carro bomba frustrado

Según la información preliminar, expuso el presidente, el ELN sería el “posible responsable”. Ante eso, dijo De la Espriella, “la reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública frustró lo que podría tratarse de una acción terrorista con carro bomba y evitó una posible tragedia”. Finalmente, De la Espriella envió una advertencia a los grupos armados. “A los terroristas se lo advertimos: no vamos a permitir que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror. Los vamos a perseguir y combatir con toda la fuerza legítima del Estado”.

Atentados terroristas e inseguridad en Norte de Santander

El presidente acaba de estar en Cúcuta tras la explosión de un carrobomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, también en Norte de Santander, a las 11:15 p.m. de este lunes 31 de agosto.

Con ese atentado, siete bases de la Policía y el Ejército ha sido blancos de atentados terroristas en las primeras tres semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella, atribuidos por las autoridades al ELN y las disidencias de las Farc. El estallido dejó un ciudadano muerto, Jhon Endry Sandoval, y once heridos. Entre los lesionados hay dos policías, uno de los cuales sufrió la amputación de un miembro inferior.

¿Qué medidas se tomaron en el Consejo de Seguridad en Cúcuta?

Por esta situación, el jefe de Estado convocó a un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, para analizar las respuestas a lo sucedido y evaluar los daños. Sin embargo, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, llegó tarde, y el alcalde de Los Patios no llegó, ya que estaba en Bogotá. Pero De la Espriella se mostró indignado. Incluso, insinuó que en la región habría nexos entre las autoridades y los grupos armados y dijo que volverá en unos días para hacer seguimiento. Entérese: Gobierno denunció que escudo antidrones negociado por Petro es insuficiente; ex mindefensa lo niega “Aquí nadie se acobarda. Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno, y no vamos a permitir que mandatarios regionales terminen asociados con esos bandidos. Aquí voy a estar en quince días revisando los avances”, aseguró. Por su parte, el alcalde dijo que se instaló un Puesto de Mando Unificado y se tomaron decisiones como la declaratoria de emergencia, la relación de víctimas y daños, el manejo de la vía principal, entre otras. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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