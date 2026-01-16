Fuerte temblor sacudió a Antioquia y a otras regiones del país en la madrugada de este viernes, ¿lo sintió?

Un fuerte sacudón despertó a más de uno en la madrugada de este viernes 16 de enero por cuenta de un sismo de magnitud 5.0 en la escala de Richter que se sintió en varias regiones del país, incluido Antioquia.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se presentó a las 2:05 de la mañana de este viernes y su epicentro fue el municipio de Los Santos, Santander, la región donde más tiembla en Colombia.