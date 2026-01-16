Fuerte temblor sacudió a Antioquia y a otras regiones del país en la madrugada de este viernes, ¿lo sintió?

Un fuerte sacudón despertó a más de uno en la madrugada de este viernes 16 de enero por cuenta de un sismo de magnitud 5.0 en la escala de Richter que se sintió en varias regiones del país, incluido Antioquia. Lea aquí: A propósito de los sustos por los recientes temblores, ¿Medellín está preparada para un terremoto? De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se presentó a las 2:05 de la mañana de este viernes y su epicentro fue el municipio de Los Santos, Santander, la región donde más tiembla en Colombia.

El movimiento, aunque no fue superficial, pues se presentó a 149 kilómetros de profundidad, se sintió con fuerza en la superficie y su onda se extendió, además de Santander, por otros 12 departamentos. Además de Los Santos, el temblor se sintió con más intensidad en Jordán (a 8 kilómetros del epicentro) y en Zapatoca (a 15 km), localidades de Santander. Así mismo, la entidad recibió reportes del sismo en los departamentos de Santander (272), Antioquia (211), Boyacá (162), la capital Bogotá (101), Cundinamarca (92), Caldas (33), Tolima (20), Norte de Santander (10), Meta (4), Quindío (2), Atlántico (1), Bolívar (1), Casanare (1) y el Valle del Cauca (1). En el caso de Antioquia, usuarios de redes sociales reportaron el sismo desde municipios como Medellín, Envigado, Itagüí y Bello, en el área metropolitana, donde fue percibido moderadamente.

Los sismos que ocurren en Los Santos, que hace parte del Nido Sísmico de Bucaramanga, se caracterizan por profundidades cercanas a los 150 km, como en este caso, y magnitudes bajas a moderadas “que por lo general no generan daños en superficie ni suelen ser ampliamente sentidos, ya que las ondas sísmicas pierden gran parte de su energía antes de llegar a ella”. Siga leyendo: Servicio Geológico Colombiano explica por qué usted escucha ruidos durante un temblor Sin embargo, ha explicado el Servicio Geológico, los eventos que son ampliamente sentidos liberan energía que se proyecta en varias direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de su trayectoria antes de llegar a la superficie”, de ahí entonces que el movimiento se haya sentido en tantos lugares.

Si sentí un temblor, ¿cómo puedo reportarlo en Colombia?