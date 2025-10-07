Tensión en la embajada de EE. UU. y aeropuerto de Bogotá por marchas pro-palestina tras dos años del ataque de Hamás en Israel

Este martes 7 de octubre, justo cuando se cumplen dos años del ataque del grupo terrorista Hamás en Israel que acabó con la vida de más de 1.200 personas y dejó a 240 rehenes, hay marchas en varios lugares del mundo. Algunos movimientos a favor de Palestina denuncian que lo que ha sucedido es un genocidio cometido por Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que prometió venganza.
En Bogotá y otras ciudades de Colombia, citaron marchas este martes. Uno de los convocantes es el propio Gobierno Petro, pues el jefe de Estado rompió relaciones con Israel y apoya a Palestina, sin condenar el acto terrorista de Hamás.
También dijo que Donald Trump era cómplice de Netanyahu y le dijo a las tropas norteamericanas, en plena calle de Nueva York, que no siguieran órdenes del republicano. Así perdió la visa.
