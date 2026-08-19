El abrazo de reencuentro de Sofía y el bombero que la rescató entre los escombros del terremoto en Cali

La mano de Germán Duque, un bombero con corazón que nunca se rindió en la búsqueda y rescate de las personas tras el terremoto en Colombia, se abrió paso entre el polvo y el concreto fracturado del edificio Ariguaní en Cali, hasta encontrar el rostro de Sofía.
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La niña, de tan solo tres años, reaccionó al contacto con un llanto inmediato y se sujetó con fuerza de la mano del bombero. En ese instante, en medio de la incertidumbre del sector El Refugio, la prioridad de la emergencia cambió de escala.