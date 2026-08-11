Críticas a congresista petrista por pedir donaciones para el Chocó a la cuenta personal de un amigo

En redes sociales hubo revuelo y una lluvia de críticas por un video en el que la activista Laura Camila Vargas publicó varias cuentas bancarias e invitó a la ciudadanía a donar dinero para ayudar a los afectados por el terremoto de 7,4 que sacudió al país este 10 de agosto y que dejó 181 muertos y 1.310 heridos. La polémica estuvo en que las cuentas a las que Vargas invitó a consignar el dinero pertenecían a un ciudadano cercano al representante a la Cámara por una de las curules afro, Óscar Benavides, quien también pidió recursos para supuestamente ayudar a las víctimas del Chocó. El cuestionamiento que surgió en redes fue por qué las donaciones estaban siendo dirigidas a cuentas particulares, cuando existían entidades como la Cruz Roja con procesos establecidos para recibir y administrar este tipo de ayudas. Según Benavides, hasta la noche del lunes ya habían recibido “más de 60 millones de pesos”. El congresista también señaló varios “puntos de acopio”, entre ellos una casa ubicada en un barrio residencial de Bogotá y lo que sería un apartamento en la Ciudadela Comfandi-Caney, en Cali. Allí, según Benavides, los ciudadanos “podían llevar sus donaciones”.

Vargas, quien trabaja con el representante, afirma que “todo el proceso será documentado y nuestro objetivo es asegurarnos de que realmente llegue al departamento”. También dice que “son las cuentas de una fundación que encabezan líderes del Pacífico con los que trabajamos”, refiriéndose al equipo político de Benavides.

Titular de la cuenta particular: Francisco Ibalde

La cuenta a la que se pidió consignar el dinero no era propiamente del representante Óscar Benavides. En las llaves y en la cuenta de Bancolombia tampoco figuraba una fundación o una organización dedicada a la atención de los damnificados, sino el nombre de un compañero de Benavides en el Movimiento Libres y en el Consejo Comunitario El Naranjo, organización que trabaja por la representación de las comunidades “negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras”. Lea también: Sin luz, entre escombros y hospitales colapsados: así amanece Colombia tras el terremoto que deja más de 180 víctimas Se trata de Francisco Ibalde, quien también fue candidato por la lista de ese movimiento. Con un poco más de 150.000 votos, lograron la curul para Benavides, pero no para los otros dos candidatos: Ibalde y Anyela Viviana Guanga. Pero, ¿quién es Ibalde? En redes sociales se define como “gestor cultural, artista urbano, líder social, filósofo y político”. Es defensor acérrimo del expresidente Gustavo Petro y difunde noticias falsas. Por ejemplo, un audio falso, generado con inteligencia artificial, que suplanta al entonces candidato Abelardo de la Espriella hablando de tratos y negocios con alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc. Ibalde, Benavides y su movimiento apoyaron la candidatura de Iván Cepeda. También ha puesto montajes de la periodista Vicky Dávila junto a Joseph Goebbels, el líder de propaganda de la Alemania Nazi. O una noticia falsa de que “un tribunal condenó a Vicky Dávila a pagar indemnización por difundir mentiras”, en la que es evidente que la cara de Dávila está generada por inteligencia artificial y el medio al que se le atribuye está suplantado. A su vez, ha compartido fotos con figuras de la izquierda colombiana como la exsenadora María José Pizarro o la fallecida excongresista Piedad Córdoba.

Cuestionamientos sobre la vigilancia y transparencia de los recursos recaudados

Según una fuente consultada por EL COLOMBIANO, que habló bajo reserva, que Benavides pida plata para cuentas que pertenecen a Ibalde no necesariamente es ilegal, pero cuestiona por qué no invita a donar a una entidad neutral. Además, plantea los retos que implican este tipo de donaciones: ¿quién las audita?, ¿quién las vigila?, ¿cuánta plata le entra?, ¿cómo saber si todo lo que le entra efectivamente se destina a ayudar a damnificados del terremoto? Algunos usuarios en redes sociales hicieron críticas similares. Por ejemplo, el ingeniero Santiago Velásquez cuestionó “¿Y quién audita el dinero recibido en la cuenta de ahorros del representante José Francisco Ibalde Ibarra?” Por su parte, el abogado Santiago Vélez dijo “por favor, no donen a cuentas de personas naturales. En medio de una emergencia es muy difícil saber quién está detrás y qué va a pasar con esa plata. Si quieren ayudar, háganlo a través de entidades reconocidas y verificables, como la Cruz Roja Colombiana”. Incluso, los usuarios de la red social X pusieron a un video de Laura Camila Vargas, en el que invita a hacer las donaciones, una “nota de la comunidad”, que suele usarse para prevenir desinformación o garantizar que los usuarios se informen por canales oficiales. “Tras el terremoto registrado hoy en Colombia la Cruz Roja Colombiana ha activado canales oficiales de donación y puntos de acopio. Se recomienda usarlos para garantizar que la ayuda llegue correctamente”, dice la nota.

Benavides, Juliana Guerrero y David Swagger

Cabe recordar que EL COLOMBIANO habló con Benavides a finales de julio, ya que aparece en una cena con Juliana Guerrero y David Swagger, el tramitador de millonarios contratos que la habrían beneficiado a ella y a su hermana Verónica. Ante eso, Benavides dijo que no tiene “ninguna relación con el David que usted menciona, pero lo conozco. La primera vez que lo vi fue hace unos 5 años cuando me lanzó a la alcaldía de Tumaco por el Pacto, porque él estaba ahí cuando estábamos entregando los papeles para la inscripción”.

Luego, dijo, “me lo volví a encontrar esa vez de la foto en Cali en la COP16, yo iba con algunos influencers y jóvenes que apoyamos al presidente Petro en esa época y allá nos vimos, pero poco más”. Y agregó que “a Juliana la conocí al inicio del gobierno Petro, en un espacio de juventudes en Tumaco en el marco de los diálogos vinculantes. Y desde eso la vi un par de veces en los espacios de juventudes del gobierno”, pero luego aceptó que cenó con ellos dos después de un evento junto a otras personas.

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