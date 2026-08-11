Subsidios de arriendo y en servicios públicos, entre las medidas del gobierno para los afectados en Pereira

El presidente Abelardo de la Espriella entregó un nuevo informe acerca de la situación que enfrenta el país tras el terremoto de 7,4 que sacudió ayer al territorio.
Según la información entregada por el primer mandatario, hay 181 muertos, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1136 viviendas destruidas y 8357 averiadas, 48 edificios colapsados, 807 centros educativos averiados, 74 vías afectadas, 85 centros de salud y 377 centros comunitarios averiados, 16 acueductos con afectaciones y un aeropuerto también perjudicado en su pista.