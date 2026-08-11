Subsidios de arriendo y en servicios públicos, entre las medidas del gobierno para los afectados en Pereira

El presidente Abelardo de la Espriella entregó un nuevo informe acerca de la situación que enfrenta el país tras el terremoto de 7,4 que sacudió ayer al territorio. Según la información entregada por el primer mandatario, hay 181 muertos, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1136 viviendas destruidas y 8357 averiadas, 48 edificios colapsados, 807 centros educativos averiados, 74 vías afectadas, 85 centros de salud y 377 centros comunitarios averiados, 16 acueductos con afectaciones y un aeropuerto también perjudicado en su pista.

Situación de emergencia en Pereira y rescate de personas desaparecidas

De la Espriella ha estado en Pereira atendiendo la emergencia. De allí, una de las ciudades más afectadas, también entregó un reporte: 79 muertos, 278 heridos, 37 desaparecidos. Lea también: Así fue como golpeó a Colombia el terremoto más fuerte de este siglo Con los últimos se detuvo y reiteró que “son nuestra prioridad (del Gobierno) en este momento”. Entretanto, también hay 243 personas rescatadas. “Aquí está haciendo presencia el Gobierno Nacional para enfrentar la tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor, quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor”, dijo De la Espriella. Y añadió: “Esto también nos duele profundamente en el Gobierno Nacional y una tragedia como esta enluta a toda Colombia. Pero eso no será obstáculo para que entre todos saquemos a esta bella región del país adelante (...) Desde el Gobierno estaremos empeñados en ayudarles a los alcaldes del departamento y al señor gobernador para tratar de hacer que esta tragedia sea lo menos compleja posible y resolverla en el menor tiempo”. También dijo que hicieron “una lista detallada” de lo que se requiere y “muchas de esas solicitudes se resolvieron el día de ayer y se siguen tramitando”.

Subsidios de arriendo y alivios en servicios públicos para Risaralda

A su vez, De la Espriella anunció medidas para atender a los afectados como subsidios de arriendo y alivios para el pago de los servicios públicos por tres meses. “He dado instrucciones precisas al ministro de Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses. Vamos a hacer ese censo y a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”. Segundo, dijo, habló de que el subsidio de arriendo sería “para las personas que perdieron su vivienda”.

Cercanía al epicentro en San José del Palmar y declaratoria de calamidad pública

Pereira fue la ciudad principal más cercana a San José del Palmar (Chocó), el epicentro del terremoto. Está a cerca de 60 kilómetros en línea recta. Hay cientos de afectados en la capital de Risaralda, que perdieron sus hogares o que no encuentran a sus seres queridos. De hecho, el alcalde Mauricio Salazar se ha notado visiblemente afectado por la tragedia que enfrenta la ciudad que lidera. El alcalde declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta en la ciudad para afrontar la emergencia generada por el terremoto, lo que le permitirá disponer de recursos y medidas extraordinarias frente a las graves afectaciones en la capital del Eje Cafetero.

Toque de queda, cortes de energía y colapso hospitalario en el Eje Cafetero

Durante la noche del lunes, como medida preventiva para mitigar riesgos tras el corte total del fluido eléctrico en la capital de Risaralda, el alcalde Mauricio Salazar decretó el toque de queda y la restricción a la movilidad en el centro de la ciudad a partir de las 6:00 p.m. Entérese: En fotos | Los desgarradores momentos y destrozos que dejó el terremoto de 7.4 que afectó las principales ciudades del país La falta del fluido eléctrico se extendió a municipios vecinos de Risaralda como La Virginia y Dosquebradas, donde pasaron la noche a oscuras. Según reportes oficiales de la Alcaldía, las clínicas Los Nevados, San Jorge y Comfamiliar colapsaron en su capacidad e interrumpieron la recepción de nuevos pacientes, mientras que la Clínica Noé debió ser evacuada preventivamente por fallas en su estructura. El Aeropuerto Matecaña registró daños en sus instalaciones y víctimas mortales en la terminal, aunque la pista se mantuvo operativa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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