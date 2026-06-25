Esta es la ayuda que Colombia enviará a Venezuela tras el terremoto a través de la UNGRD

Venezuela pasa momentos difíciles por cuenta del desastre natural que vivió este miércoles 24 de junio. Los terremotos en el vecino país han dejado al menos 164 fallecidos y cerca de 971 personas heridas, según cifras del régimen chavista. Ante esto, el gobierno de Colombia manifestó su respaldo y solidaridad, así como que enviará apoyo humanitario para la atención de la tragedia. Los sismos que impactaron esa nación afectaron distintas zonas, incluyendo la capital Caracas, Maiquetía y otras localidades cercanas al epicentro ubicado en la costa venezolana. Le puede interesar: La angustiosa búsqueda de futbolista argentino por su familia en Venezuela. La Cancillería colombiana informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos colombianos afectados por la emergencia ni solicitudes de asistencia consular derivadas de los movimientos telúricos. A su vez, las verificaciones realizadas por la red diplomática tampoco evidencian afectaciones entre connacionales privados de la libertad.

Las autoridades colombianas también señalaron que la Embajada y los consulados en Venezuela continúan monitoreando de manera permanente la evolución de la crisis. Sin embargo, el consulado en Caracas suspendió temporalmente su atención presencial debido a daños sufridos en la infraestructura como consecuencia del evento sísmico. Con el fin de atender posibles requerimientos de los colombianos residentes en Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó varios canales de atención de emergencia disponibles las 24 horas. Estas líneas permitirán brindar orientación y apoyo a quienes puedan verse afectados por las consecuencias del terremoto.

De manera paralela, la Cruz Roja Colombiana puso en marcha mecanismos para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas o incomunicadas tras los sismos. La organización también habilitó una campaña de recolección de recursos económicos para respaldar las labores de asistencia humanitaria. En materia de respuesta operativa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció el alistamiento del equipo especializado USAR COL-1 para apoyar las labores de atención. El contingente está conformado por más de 60 expertos, cuatro binomios caninos y una importante capacidad logística para las operaciones de búsqueda y rescate.