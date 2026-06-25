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Esta es la ayuda que Colombia enviará a Venezuela tras el terremoto a través de la UNGRD

El Gobierno Nacional enviará un equipo élite de búsqueda y rescate recientemente reclasificado por Naciones Unidas, que está en alistamiento y saldría este jueves hacia el vecino país.

  • El director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Jaime Pava. FOTO CORTESÍA
    El director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Jaime Pava. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 2 horas
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Venezuela pasa momentos difíciles por cuenta del desastre natural que vivió este miércoles 24 de junio. Los terremotos en el vecino país han dejado al menos 164 fallecidos y cerca de 971 personas heridas, según cifras del régimen chavista. Ante esto, el gobierno de Colombia manifestó su respaldo y solidaridad, así como que enviará apoyo humanitario para la atención de la tragedia.

Los sismos que impactaron esa nación afectaron distintas zonas, incluyendo la capital Caracas, Maiquetía y otras localidades cercanas al epicentro ubicado en la costa venezolana.

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La Cancillería colombiana informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos colombianos afectados por la emergencia ni solicitudes de asistencia consular derivadas de los movimientos telúricos. A su vez, las verificaciones realizadas por la red diplomática tampoco evidencian afectaciones entre connacionales privados de la libertad.

Las autoridades colombianas también señalaron que la Embajada y los consulados en Venezuela continúan monitoreando de manera permanente la evolución de la crisis. Sin embargo, el consulado en Caracas suspendió temporalmente su atención presencial debido a daños sufridos en la infraestructura como consecuencia del evento sísmico.

Con el fin de atender posibles requerimientos de los colombianos residentes en Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó varios canales de atención de emergencia disponibles las 24 horas. Estas líneas permitirán brindar orientación y apoyo a quienes puedan verse afectados por las consecuencias del terremoto.

De manera paralela, la Cruz Roja Colombiana puso en marcha mecanismos para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas o incomunicadas tras los sismos. La organización también habilitó una campaña de recolección de recursos económicos para respaldar las labores de asistencia humanitaria.

En materia de respuesta operativa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció el alistamiento del equipo especializado USAR COL-1 para apoyar las labores de atención. El contingente está conformado por más de 60 expertos, cuatro binomios caninos y una importante capacidad logística para las operaciones de búsqueda y rescate.

El director encargado de la UNGRD, Javier Pava, explicó que la intervención se desarrollará de forma gradual y estará sujeta a las necesidades que identifiquen las autoridades de Venezuela. En una primera etapa se realizará la evaluación de daños y después se priorizarán las acciones dirigidas a localizar y rescatar posibles personas atrapadas.

Esa entidad destacó que el USAR COL-1 cuenta con reconocimiento internacional otorgado recientemente por las Naciones Unidas, lo que lo posiciona entre los equipos de respuesta más capacitados de la región. Mientras avanza la evaluación de la emergencia, Colombia reiteró su disposición de colaborar con Venezuela a través de los mecanismos de cooperación humanitaria existentes entre ambos países.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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