Terroristas despertaron la industria antidrones

Los ataques con explosivos lanzados desde drones que implementaron los grupos terroristas en Colombia están impulsando la industria de sistemas antidrones en el país, un negocio del que hace tres años nadie hablaba.
Esta es una de las conclusiones de varios expertos en la Feria Internacional de Seguridad, un evento al que asistió EL COLOMBIANO por invitación de Motorola Solutions. A diferencia de otros años, en la exhibición que finalizó el viernes pasado en Corferias, en Bogotá, aumentaron los stand de empresas dedicadas a ofrecer estos sistemas.
La coyuntura no podría ser peor. Cerca de 400 ataques documentados desde finales de 2023 contra las tropas en el terreno, la población civil y las bases militares y policiales. Lo más preocupante es que ya se nota un perfeccionamiento de la técnica en el uso de drones por parte de los delincuentes, no solo en el mejoramiento de la puntería con el lanzamiento de granadas de mortero desde el dron, sino con la incorporación de cámaras térmicas para ejecutar ataques nocturnos.
En respuesta, las Fuerzas Militares han salido al mercado a buscar sistemas antidrones, lo que no solo dinamizó la importación de equipos desde el exterior, sino que empresas colombianas se involucraran en el desarrollo y distribución de esta clase de tecnologías.