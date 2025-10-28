¿Habrá paro de taxistas en el Valle de Aburrá este martes 28 de octubre?

Medellín y el Valle de Aburrá amanecieron con la sorpresa de que se estaría fraguando un nuevo paro de taxistas en la capital antioqueña para este martes 28 de octubre.





Según videos que se han conocido en redes sociales, la manifestación tendría como punto de encuentro en Medellín la zona de la calle 44 San Juan con carrera 65, en inmediaciones del almacén Jumbo, desde las 9:00 a.m.





Mientras que en el sur del Aburrá, se espera que los congregados a la manifestación ciudadana se reunirían a la misma hora en inmediaciones a la sede del cuerpo de bomberos de Envigado. Lea también: Choque entre camioneta y moto de alto cilindraje en el Oriente antioqueño dejó dos fallecidos





De tener éxito la convocatoria es posible que –con el paso de las horas y como ha ocurrido en ocasiones anteriores– los taxistas copen zonas neurálgicas de la ciudad como las glorietas de Niquía, de la calle 80 con carrera 80 en Robledo, de la estación Hospital, de Punto Cero, de La Alpujarra y de la Aguacatala.