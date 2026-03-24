“Papito Dios me dio otra oportunidad”: el testimonio del soldado que sobrevivió al accidente del Hércules en Putumayo

“Negra, papito Dios me quiso dar una segunda oportunidad de vida y estoy vivo de milagro”. Con esas palabras, el soldado profesional Jhony Ortiz tranquilizó a su esposa minutos después de sobrevivir al trágico accidente del avión Hércules ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.
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El testimonio, conocido a través de una entrevista con Blu Radio, revela los angustiosos momentos que vivió el militar dentro de la aeronave siniestrada, en un hecho que ha dejado decenas de víctimas y ha conmocionado al país.
Natalia Micanquer, esposa del uniformado, relató que la última conversación que tuvo con Ortiz antes del accidente fue en la mañana del mismo día. “Me llamó hacia las seis y me dijo que salía de permiso y que viajaría hacia Ricaurte, donde vivimos. Luego, como a las siete, volvió a comunicarse para decirme que ya había llegado el avión y que estaría en Bogotá entre las ocho y nueve de la mañana”, recordó.