Timochenko y exsecretariado de las Farc pagan condena por secuestrados limpiando el cementerio de Pitalito, Huila

Como parte de la condena por miles de secuestrados en medio del conflicto armado, Rodrigo Londoño, quien era conocido como alias Timochenko, y otros exintegrantes del secretariado de las Farc, cumplen una sanción de limpiar el cementerio de Pitalito, Huila. Así lo reveló un magistrado de este tribunal.

Camilo Suárez fue el togado que en conversación con el medio local La Nación explicó que las penas al exsecretariado de las Farc corresponden a un modelo de “sanción propia” que es una figura que excluye la prisión tradicional e impone entre 5 y 8 años de restricción de derechos y libertades combinada con trabajos restaurativos obligatorios.

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De acuerdo con el magistrado, esta figura es un mecanismo penal y restaurativo creado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada con el fin de restaurar el tejido social y reparar de forma directa el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Debido a esto, una de las zonas elegidas es el departamento de Huila, donde se estima un aproximado de 540 personas desaparecidas por causa de las acciones de la antigua guerrilla y el conflicto armado.

Bajo este modelo, los excabecillas de las Farc efectúan labores de rozado de maleza y corte de plantas de bambú en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, en jornadas continuas de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

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Además de estos trabajos de mantenimiento, los exguerrilleros participan activamente en la remoción manual de tierra y apertura de accesos hacia las fosas, contribuyendo al trabajo de identificación forense de estructuras óseas que quedan bajo responsabilidad exclusiva de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y de Medicina Legal.

En la lista de condenados que cumplen esta pena están Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y Pablo Catatumbo Torres, que cumplen una sanción de 8 años; Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), con una pena de 7 años, 8 meses y 25 días; Jaime Alberto Parra (alias Mauricio Jaramillo) cumplen con condena de 7 años, 10 meses y 2 días; Pastor Alape Lascarro tiene una pena de 6 años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, sancionado a 6 años; y Rodrigo Granda Escobar, 5 años.