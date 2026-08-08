Lo que se sabe del traslado de Epa Colombia a cárcel de Ibagué por presuntos privilegios

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, La Picaleña.
La decisión se produjo en el marco de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno frente al sistema penitenciario y, según información conocida por medios nacionales, estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión que tenía Barrera Rojas en Bogotá.
El traslado también hizo parte de una jornada más amplia de movimientos de internos. En total, 103 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diferentes establecimientos penitenciarios del país.