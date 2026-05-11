Migración Colombia deberá revelar ingresos, salidas y otros movimientos de Epstein y Maxwell en el país

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia entregar información relacionada con los movimientos migratorios en el país del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell, investigados en Estados Unidos por una red de explotación sexual de mujeres y menores de edad.
La decisión se produjo tras una acción presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos, luego de que la entidad negara en febrero pasado el acceso a esos datos alegando razones de seguridad nacional y protección de información personal.