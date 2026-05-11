Migración Colombia deberá revelar ingresos, salidas y otros movimientos de Epstein y Maxwell en el país

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia entregar información relacionada con los movimientos migratorios en el país del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell, investigados en Estados Unidos por una red de explotación sexual de mujeres y menores de edad. La decisión se produjo tras una acción presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos, luego de que la entidad negara en febrero pasado el acceso a esos datos alegando razones de seguridad nacional y protección de información personal.

Al estudiar el caso, el Tribunal concluyó que Migración Colombia no explicó de manera suficiente por qué revelar esa información representaría un riesgo real para la seguridad del país o para otros intereses protegidos por la ley. Por eso, determinó que la negativa no estaba debidamente sustentada. Le puede interesar: Epstein y su relación con Colombia: Pastrana, una víctima y la burundanga

En el fallo, los magistrados insistieron en que el acceso a la información pública debe ser la regla y no la excepción. Además, señalaron que cuando una entidad decide reservar documentos o datos oficiales, está obligada a justificar de manera clara y específica las razones legales para hacerlo.

El Tribunal también resaltó que el caso tiene un evidente interés público debido a la dimensión internacional de las investigaciones contra Epstein y Maxwell, quienes durante años fueron señalados de reclutar y explotar sexualmente a cientos de mujeres y niñas. “La simple referencia a la seguridad nacional no es suficiente para negar información de interés público”, señaló el alto tribunal al explicar que cualquier restricción debe estar expresamente contemplada en la ley y sustentada con argumentos concretos. La discusión tomó fuerza este año después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgara millones de páginas adicionales de documentos relacionados con Epstein, en el marco de una ley de transparencia aprobada recientemente en ese país. Le puede interesar: Un tigre disecado, mural de alambre de púas y fotos con líderes mundiales: así era la excéntrica mansión de Jeffrey Epstein

Dentro de esos archivos apareció mencionado el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Según los documentos desclasificados, su nombre figura en intercambios de correos electrónicos entre 2003 y 2004 con Ghislaine Maxwell. La relación del expresidente fue, al parecer, más estrecha con Ghislaine Maxwell, la compañera, reclutadora y proxeneta de Epstein. La mayor prueba es esa foto, ya popular en internet, donde se les ve a ambos aquí en Colombia, con una gran sonrisa y overol de la Fuerza Aérea Colombiana.

Sobre esto, la mujer dijo a los funcionarios del Departamento de Justicia de su país: “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia”. Y también: “Viajamos con Pastrana a Colombia, y Epstein también estaba presente. También fuimos a Cuba; ese viaje fue organizado por un amigo que tenía conexiones con distribuidores de puros, y allí conocimos a Fidel Castro”.

Esta es la foto en la que aparece Andrés Pastrana entre las imágenes captadas del lujoso apartamento de Jeffrey Epstein en Manhattan. FOTO: Tomada de The New York Times

Ya en 2019, Pastrana había salido salpicado por su aparente cercanía con Epstein —pues no se conocían las fotos de hoy— tras una serie de vuelos en el jet privado del magnate: de Irlanda a las Bahamas y de las Bahamas a Cuba. En 2019, mediante un comunicado, el expresidente dijo que se habían conocido en Irlanda y que juntos habían visitado a Fidel Castro. Y, supuestamente, caso cerrado. Pero desde el año pasado la cercanía pasó de registros de vuelos a fotografías y correos electrónicos. Se vieron las fotos en Cuba, las sonrisas entre amigos, la visita de Maxwell y mensajes con el agente de modelos Jean-Luc Brunel, quien reclutaba mujeres para Epstein y quien también resultó muerto —por suicidio— en una cárcel de Francia. Amplíe la noticia: ¿Quiénes son los hombres que controlan la fortuna y los secretos de Jeffrey Epstein? Cualquiera pensaría que una relación entre Pastrana y los poderosos del mundo se hubiera dado en su gobierno, entre 1998 y 2002, cuando se le conoció por recorrer el planeta para conseguir apoyos a su proceso de paz con las Farc. Sin embargo, fue en 2009 cuando Brunel le escribió: “Hola, Andrés. Llego a las dos de la tarde desde Lima. Dime si tienes un número de teléfono estadounidense para que te llame. Estoy muy contento de verte de nuevo”. Asimismo, en los documentos liberados, se ve que Epstein lo tenía muy presente ese mismo año, cuando le escribió a su amigo Brunel para enlazarse con Tommy Mottola por un supuesto gran negocio de entretenimiento: “Llama a Pastrana sobre una gran casa en Cuba”. Hasta el momento, Pastrana ha guardado un incómodo silencio.

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