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Un asesinato en una riña enlutó el Día de las Madres más tranquilo de la historia de Medellín

La jornada, además, dejó 300 casos de intolerancia, siendo la cifra más baja desde que se tienen cifras. Antes de la pandemia hubo años con hasta 15 asesinatos y más de 1.000 riñas en esta jornada.

  • Víctor de Jesús Jaramillo García (detalle), de 45 años, fue el único asesinado del Día de las Madres. Murió por defender a una mamá que estaría siendo agredida por su hijo en el barrio San Pablo, de Medellín. FOTOS: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ Y CORTESÍA
    Víctor de Jesús Jaramillo García (detalle), de 45 años, fue el único asesinado del Día de las Madres. Murió por defender a una mamá que estaría siendo agredida por su hijo en el barrio San Pablo, de Medellín. FOTOS: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 57 minutos
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La jornada del Día de las Madres en Medellín cada vez es menos violento. Lejos están aquellos años en los que en esta celebración se producían entre cinco y 10 muertos en ese fin de semana. Este año continuó con la tendencia y solo se contabilizó un caso relacionado con este festejo, además de 300 reportes por riñas.

El caso del asesinato se presentó en la calle 94 con la carrera 40 el barrio San Pablo, comuna 3 (Manrique), sobre la 1:10 de la mañana, en una vivienda donde se estaba celebrando esta festividad. Según las autoridades, un hombre habría comenzado a agredir a su mamá para pedirle dinero con el fin de apostar y consumir estupefacientes.

“Se genera un hecho de intolerancia de un hombre que ataca a su mamá al interior de la residencia, desde donde se escuchan los gritos y las voces de auxilio. En ese momento viene un ciudadano para tratar de hacer la mediación y es atacado con arma cortopunzante en región del tórax”, explicó el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

El lesionado en estos hechos fue Víctor de Jesús Jaramillo García, de 45 años, quien, tras la agresión, fue trasladado en un taxi hacia el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde falleció antes de que pudiera ser atendido por los médicos.

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Las autoridades capturaron a un hombre de 36 años, quien es señalado de agredir a su progenitora y, de paso, provocar la muerte de Jaramillo García, quien era un vecino de este sector que quiso evitar que continuaran con las agresiones.

Aunque este hecho empañó la jornada, si se compara con años anteriores, se destaca como uno de los menos violentos de los últimos años, recordando que hasta antes de la pandemia había años con cifras elevadas en asesinatos durante la jornada.

Por ejemplo, en 2019, de acuerdo con la Policía Metropolitana, ocurrieron nueve asesinatos en el fin de semana de esta celebración, mientras que un año antes la cantidad llegó a los 15 casos, uno de los más violentos y que marcaban la tendencia que se vivía por esos tiempos.

Pero después de la pandemia del covid-19, en ninguno de los años la cantidad superó los cuatro casos en una jornada. El pico máximo se registró, justamente, el año pasado, cuando hubo cuatro personas asesinadas ese día, entre los relacionados con los festejos y los que no tenían nada que ver con ese día.

En 2020 ocurrieron tres asesinatos, en 2021 solo ocurrió un caso, en 2022 fueron dos y en 2023 solo se presentó uno. En 2024 hubo tres asesinatos durante esta jornada, aunque para ese año las autoridades señalaron que eran hechos aislados que nada tenían que ver con las celebraciones a las madres.

Balance del Día de las Madres

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que este año fue una jornada tranquila en el marco de estos festejos, no solo en el tema de los homicidios sino también en las solicitudes de atención relacionadas con riñas.

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Este año se contabilizaron 300 reportes de riñas en la capital antioqueña, mientras que un año antes la cantidad llegaba a los 450 casos, lo que muestra una mejora en el comportamiento ciudadano en cuanto a los festejos.

En total hubo 2.600 reportes a la línea de emergencias 123 por temas delictivos en todas las modalidades y por casos de convivencia. Solo por altercados varios entre vecinos fueron 1.200 llamadas, las cuales tuvieron que ver con peleas y alteraciones por excesos de ruido.

“Por más que se tengan reducciones importantes, el llamado sigue siendo a la convivencia y a la tolerancia y que las fiestas son para vivirlas con amigos, pero no puede ser que estos hechos terminen en tragedias con las mismas familias”, expresó Villa Mejía.

Pero si se hace comparación con otras épocas, los 300 llamados por riñas en esta jornada es una cifra muy baja si se compara con otras épocas. Por ejemplo, en 2023 hubo denuncias de 500 llamados por este tema, mientras que en 2020, en plena pandemia, en esta celebración se reportaron 1.124 peleas.

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