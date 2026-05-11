Un asesinato en una riña enlutó el Día de las Madres más tranquilo de la historia de Medellín

El caso del asesinato se presentó en la calle 94 con la carrera 40 el barrio San Pablo, comuna 3 (Manrique), sobre la 1:10 de la mañana, en una vivienda donde se estaba celebrando esta festividad. Según las autoridades, un hombre habría comenzado a agredir a su mamá para pedirle dinero con el fin de apostar y consumir estupefacientes.

La jornada del Día de las Madres en Medellín cada vez es menos violento. Lejos están aquellos años en los que en esta celebración se producían entre cinco y 10 muertos en ese fin de semana. Este año continuó con la tendencia y solo se contabilizó un caso relacionado con este festejo, además de 300 reportes por riñas.

“Se genera un hecho de intolerancia de un hombre que ataca a su mamá al interior de la residencia, desde donde se escuchan los gritos y las voces de auxilio. En ese momento viene un ciudadano para tratar de hacer la mediación y es atacado con arma cortopunzante en región del tórax”, explicó el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

El lesionado en estos hechos fue Víctor de Jesús Jaramillo García, de 45 años, quien, tras la agresión, fue trasladado en un taxi hacia el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde falleció antes de que pudiera ser atendido por los médicos.

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Las autoridades capturaron a un hombre de 36 años, quien es señalado de agredir a su progenitora y, de paso, provocar la muerte de Jaramillo García, quien era un vecino de este sector que quiso evitar que continuaran con las agresiones.

Aunque este hecho empañó la jornada, si se compara con años anteriores, se destaca como uno de los menos violentos de los últimos años, recordando que hasta antes de la pandemia había años con cifras elevadas en asesinatos durante la jornada.

Por ejemplo, en 2019, de acuerdo con la Policía Metropolitana, ocurrieron nueve asesinatos en el fin de semana de esta celebración, mientras que un año antes la cantidad llegó a los 15 casos, uno de los más violentos y que marcaban la tendencia que se vivía por esos tiempos.

Pero después de la pandemia del covid-19, en ninguno de los años la cantidad superó los cuatro casos en una jornada. El pico máximo se registró, justamente, el año pasado, cuando hubo cuatro personas asesinadas ese día, entre los relacionados con los festejos y los que no tenían nada que ver con ese día.

En 2020 ocurrieron tres asesinatos, en 2021 solo ocurrió un caso, en 2022 fueron dos y en 2023 solo se presentó uno. En 2024 hubo tres asesinatos durante esta jornada, aunque para ese año las autoridades señalaron que eran hechos aislados que nada tenían que ver con las celebraciones a las madres.