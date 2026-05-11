Un asesinato en una riña enlutó el Día de las Madres más tranquilo de la historia de Medellín

La jornada del Día de las Madres en Medellín cada vez es menos violento. Lejos están aquellos años en los que en esta celebración se producían entre cinco y 10 muertos en ese fin de semana. Este año continuó con la tendencia y solo se contabilizó un caso relacionado con este festejo, además de 300 reportes por riñas.
El caso del asesinato se presentó en la calle 94 con la carrera 40 el barrio San Pablo, comuna 3 (Manrique), sobre la 1:10 de la mañana, en una vivienda donde se estaba celebrando esta festividad. Según las autoridades, un hombre habría comenzado a agredir a su mamá para pedirle dinero con el fin de apostar y consumir estupefacientes.