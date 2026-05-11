Hija de Germán Vargas Lleras lanza mensaje político: “No entregarle el país a Cepeda”

Ad portas de iniciar las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras, su hija dio un mensaje sobre el futuro del país.

Previo a que el féretro sea trasladado desde la Cancillería hacia la Catedral Primada de Colombia para la eucaristía, Clemencia Vargas resaltó el liderazgo del exvicepresidente.

“Él siempre decía que liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar y eso es lo que nos hace falta hoy en día en este país, esa gran unión que Colombia necesita para salvarse, es el gran legado que nos deja él”, señaló.