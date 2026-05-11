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Hija de Germán Vargas Lleras lanza mensaje político: “No entregarle el país a Cepeda”

Previo a iniciar las exequias, defendió el legado del exvicepresidente y pidió “recuperar el rumbo de Colombia”.

  • Clemencia Vargas habló antes de las exequias de Germán Vargas Lleras y aseguró que el país necesita recuperar el rumbo político de cara a las elecciones de 2026. FOTO: Colprensa.
    Clemencia Vargas habló antes de las exequias de Germán Vargas Lleras y aseguró que el país necesita recuperar el rumbo político de cara a las elecciones de 2026. FOTO: Colprensa.
Colprensa
hace 1 hora
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Ad portas de iniciar las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras, su hija dio un mensaje sobre el futuro del país.

Previo a que el féretro sea trasladado desde la Cancillería hacia la Catedral Primada de Colombia para la eucaristía, Clemencia Vargas resaltó el liderazgo del exvicepresidente.

Él siempre decía que liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar y eso es lo que nos hace falta hoy en día en este país, esa gran unión que Colombia necesita para salvarse, es el gran legado que nos deja él”, señaló.

Familiares y dirigentes políticos acompañaron las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras en Bogotá, donde su hija lanzó un mensaje sobre el futuro político del país. FOTO: Colprensa.
Familiares y dirigentes políticos acompañaron las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras en Bogotá, donde su hija lanzó un mensaje sobre el futuro político del país. FOTO: Colprensa.

El legado que nos deja él de recuperar el rumbo de Colombia y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces. Ese es el legado que nos deja y su nombre quedará en lo más alto porque Colombia tiene todo para ser el mejor país del mundo”, agregó.

Lea aquí: Familiares, políticos y ciudadanos despiden a Germán Vargas Lleras

Resaltó además que a Germán Vargas Lleras no se le dio la oportunidad de ser presidente de la República, por lo que asegura que espera que se dé “la oportunidad de recuperar el rumbo de este país”.

Con su voz casi entrecortada, dijo que estos días eran de los más difíciles para su vida, pero al mismo tiempo enviando un mensaje de fortaleza para el país y el futuro político que viene para el 2026.

Se espera que sobre las 11 de la mañana inicie la eucaristía en la catedral, en compañía de familiares, expresidentes y personajes reconocidos de la política colombiana y cercanos a Vargas Lleras.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién fue Germán Vargas Lleras en la política colombiana?
Fue vicepresidente de Colombia y una de las figuras más influyentes del panorama político nacional en las últimas décadas.
¿Dónde se realizaron las exequias de Germán Vargas Lleras?
Las exequias se llevaron a cabo en la Catedral Primada de Colombia, en el centro de Bogotá, con la presencia de familiares y figuras políticas.
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