Esta es la guía de beneficios tributarios y crediticios por comprar carro eléctrico o híbrido

El mercado de vehículos híbridos y eléctricos continúa acelerando su crecimiento en Colombia, impulsado por beneficios tributarios, menores tasas de financiación y costos más bajos frente a los carros tradicionales a gasolina. De acuerdo con Fenalco, entre enero y abril de 2026 se vendieron 27.238 vehículos híbridos y 14.541 eléctricos en el país, consolidando el avance de las tecnologías de bajas emisiones dentro del sector automotor. La dinámica también se reflejó en abril. Durante ese mes, el registro de vehículos eléctricos aumentó 304% frente al mismo periodo del año pasado, mientras que los híbridos crecieron 76,1%. Le puede gustar: Matrículas de carros eléctricos crecieron 304% en abril con Tesla como la marca más vendida El crecimiento no solo responde a factores ambientales. Las condiciones financieras y tributarias se han convertido en uno de los principales incentivos para los compradores.

¿Cuánto cuesta financiar un carro eléctrico en Colombia hoy?

Una de las mayores diferencias frente a los vehículos a gasolina está en las tasas de interés para financiación. Actualmente, los créditos para carros híbridos y eléctricos manejan tasas entre 12% y 16% efectivo anual, mientras que los vehículos a gasolina registran tasas entre 23,5% y 26,5%. Esto representa una diferencia cercana a 40% en el costo del crédito, dependiendo del perfil del cliente y de la entidad financiera. En el mercado, Bancolombia, a través de Sufi, ofrece algunas de las tasas más competitivas para vehículos eléctricos, cercanas a 12,5% efectivo anual.

Los carros híbridos y eléctricos cuentan con menores tasas de financiación e incentivos tributarios en el país. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

La entidad indicó que este segmento ya representa 43% de sus créditos para vehículos eléctricos y hasta 52% en híbridos dentro de su portafolio automotriz. Por su parte, Davivienda maneja tasas alrededor de 15,25%, mientras que Finandina y BBVA ofrecen tasas entre 16% y 16,65%. Los plazos de financiación pueden llegar hasta 84 meses, con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de vehículos. Orlando Forero, gerente general, Finandina, aseguró que “de los 2.100 créditos que desembolsamos mensualmente, en promedio 850 corresponden a tecnologías de bajas o cero emisiones”.

El directivo agregó que “este comportamiento refleja un cambio estructural en las preferencias del consumidor colombiano y ratifica nuestra visión como pioneros”.

¿Qué beneficios tributarios tienen los vehículos eléctricos?

Además de las menores tasas de interés, los carros eléctricos cuentan con ventajas tributarias que reducen significativamente el costo total de compra y uso. Uno de los beneficios más relevantes es el IVA reducido. Mientras un vehículo a gasolina paga una tarifa de 19%, los eléctricos tienen un IVA de apenas 5%, lo que disminuye el precio final.

También existen beneficios en el impuesto vehicular. En algunos casos, los vehículos eléctricos pueden acceder a tarifas cercanas a 1% sobre el valor del activo. A esto se suman descuentos en el Soat. Dependiendo de las características del vehículo, algunos modelos híbridos y eléctricos pueden obtener rebajas de hasta 10%. Entérese: Los eléctricos llenan las vías de verde

Deducción del impuesto de renta

Uno de los incentivos tributarios más importantes es la deducción en el impuesto de renta para quienes compren vehículos de bajas emisiones. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), las personas naturales pueden deducir hasta 50% del valor invertido en la compra de un vehículo híbrido o eléctrico.

Sin embargo, el beneficio tiene límites. La deducción cuenta con un tope de 1.340 UVT, equivalentes aproximadamente a $70,2 millones en 2026. Además, el beneficio no puede exceder 50% de la renta líquida del contribuyente en cada año gravable, razón por la cual puede diferirse hasta por 15 años. Carlos Giovanni Rodríguez, abogado tributarista, explicó que “el beneficio de 50% funciona como una deducción que tiene un límite: no puede exceder 50% de la renta líquida del contribuyente en cada año”. El experto agregó que “por eso se permite diferir su uso hasta por 15 años, ya que en muchos casos la persona no tiene suficiente renta líquida para aprovecharlo completamente en un solo periodo”.

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