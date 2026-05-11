Esta es la guía de beneficios tributarios y crediticios por comprar carro eléctrico o híbrido

El mercado de vehículos híbridos y eléctricos continúa acelerando su crecimiento en Colombia, impulsado por beneficios tributarios, menores tasas de financiación y costos más bajos frente a los carros tradicionales a gasolina.
De acuerdo con Fenalco, entre enero y abril de 2026 se vendieron 27.238 vehículos híbridos y 14.541 eléctricos en el país, consolidando el avance de las tecnologías de bajas emisiones dentro del sector automotor.
La dinámica también se reflejó en abril. Durante ese mes, el registro de vehículos eléctricos aumentó 304% frente al mismo periodo del año pasado, mientras que los híbridos crecieron 76,1%.
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El crecimiento no solo responde a factores ambientales. Las condiciones financieras y tributarias se han convertido en uno de los principales incentivos para los compradores.