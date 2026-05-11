¿Disparar o no en defensa propia? Las diferencias entre Uribe y Petro a preguntas similares de Westcol

El creador de contenido Westcol ha movido la política nacional a través de sus redes y por medio de transmisiones en sus canales ha completado las entrevistas a dos de los líderes que representan la actual polarización en Colombia: Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.
Hace no menos de un mes, exactamente el 26 de marzo, el streamer conocido como Westcol entrevistó al actual presidente, Gustavo Petro. Desde la Casa de Nariño, la conversación duró algo más de hora y media y allí hablaron sobre temas de actualidad nacional y visiones del mandatario en cuanto a oponentes políticos, legítima defensa y sus gustos musicales.
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Debido a que el creador de contenido se había propuesto hablar con los dos extremos, el pasado domingo, 10 de mayo, tuvo una entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Llanogrande y durante casi tres horas hablaron de temas personales del exmandatario, además de aspectos de actualidad nacional, como lo hizo anteriormente con el actual presidente.
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En medio de esas dos conversaciones hubo preguntas similares en las que se vieron las visiones opuestas, no solo políticamente, sino en temas de la cotidianidad como la legítima defensa, la pobreza, lo digital y hasta en sus gustos musicales.