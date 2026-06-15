Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Bloqueada la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira por operación militar contra grupos armados

En la vereda Quebrada del Sol, de la Sierra Nevada de Santa Marta, están llevando a cabo acciones militares contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado con fuerte presencia en esa zona del país.

  • Turistas y vehículos de carga están a la espera de que habiliten la vía. FOTO: Cortesía
    Turistas y vehículos de carga están a la espera de que habiliten la vía. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Troncal del Caribe amaneció bloqueada este lunes festivo en varios puntos de los sectores de Marquetalia, Mendihuaca y Guachaca, dejando atrapados a cientos de viajeros, transportadores y turistas que se movilizaban entre Magdalena y La Guajira.

Según han reportado medios de comunicación locales, decenas de vehículos han permanecido detenidos durante horas bajo el sol. Algunos pasajeros caminan entre largas filas de buses y camiones buscando información sobre cuándo se reabrirá la carretera.

Lea: Líder indígena que recogía firmas para la Constituyente de Petro también controla territorio de 257.000 hectáreas en La Guajira

El cierre se produjo en medio de un amplio operativo militar que comenzó hacia las 3:00 de la madrugada en zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las Fuerzas Militares adelantan acciones contra estructuras armadas que tendrían presencia en el territorio.

Habitantes de las comunidades cercanas aseguran que durante varias horas escucharon fuertes detonaciones, sobrevuelos y movimientos de tropas. La situación generó temor entre familias campesinas que decidieron abandonar sus viviendas mientras avanzaban las operaciones.

Alex Pinzón, líder social de la Sierra Nevada de Santa Marta, aseguró en conversación con La FM que las comunidades de la parte alta de la región, especialmente en el sector de Quebrada del Sol y las veredas cercanas, en este momento están viviendo en zozobra debido a la cercanía de los operativos militares.

“Estamos comunicándonos con las juntas de acción comunal del sector. La gente está muy preocupada, se sienten los bombardeos”, afirmó Pinzón, quien señaló que helicópteros y aeronaves habrían realizado ataques contra grupos armados ubicados cerca a sus viviendas.

El líder comunitario también aseguró que varias familias que ya han salido de sus casas por temor a los enfrentamientos. “La población está huyendo de los bombardeos”, manifestó en la entrevista con La FM.

De acuerdo con las denuncias conocidas hasta ahora, varias personas habrían resultado lesionadas durante los procedimientos militares. Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran personas heridas. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos.

Le puede interesar: Eln atacó base militar en Toledo, Norte de Santander, a una semana de la segunda vuelta presidencial

Lo ocurrido en la Sierra Nevada ocurre en un territorio donde las disputas por el control territorial han sido constantes durante años.

Quebrada del Sol es considerada por organismos de seguridad como una zona con presencia histórica de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). La tensión entre comunidades rurales de esta zona de la Sierra Nevada y la fuerza pública no es nueva.

Por ahora, las autoridades que hacen presencia en la zona intentan restablecer la movilidad para que turistas y vehículos de carga puedan continuar su recorrido por una de las vías más importantes del país.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos