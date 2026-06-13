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Eln atacó base militar en Toledo, Norte de Santander, a una semana de la segunda vuelta presidencial

En la madrugada de este sábado, el Eln atacó con explosivos la base del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 en Toledo, Norte de Santander. El hecho habría sido ejecutado desde una volqueta, según informó el Ejército.

  • Así quedó la base militar del Batallón de Infantería Liviana N°13 después del atentado del Eln. FOTO: Captura de pantalla
    Así quedó la base militar del Batallón de Infantería Liviana N°13 después del atentado del Eln. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
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hace 3 horas
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En la madrugada de este sábado, el Eln lanzó un ataque con explosivos contra la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13, ubicada en Toledo, Norte de Santander. Según informó la Segunda División del Ejército en un comunicado publicado en X, los artefactos fueron lanzados desde una volqueta.

Lea: Revelan las identidades de los otros cinco capturados junto a alias Chalá en Tolima

“De acuerdo con información preliminar, esta acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, como retaliación a las operaciones militares que nuestros soldados han desarrollado en la zona”, señalaron las autoridades.

Medios locales indicaron que el vehículo utilizado en el atentado habría sido incinerado minutos después sobre la vía. De acuerdo con el reporte oficial, el ataque no dejó personas heridas ni fallecidas.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran graves daños en las instalaciones militares, con una parte de la base aparentemente destruida por la explosión.

Después del atentado, expertos antiexplosivos inspeccionaron la zona para identificar posibles amenazas derivadas de estos artefactos que pudieran representar un riesgo para la población civil.

Asimismo, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantienen labores de vigilancia permanente en el área.

En un comunicado, la Segunda División del Ejército también hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita dar con el paradero de los responsables. Para ello, recordó que se encuentra habilitada la Línea 107 a nivel nacional.

En Norte de Santander también decomisaron explosivos y rescataron a mujer secuestrada

Las Fuerzas Militares informaron que hallaron un depósito con cerca de una tonelada de explosivos presuntamente pertenecientes al ELN, durante un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fiscalía.

“La destrucción controlada de estos 118 artefactos explosivos frustró acciones terroristas contra la población civil y contra la Fuerza Pública desplegada en esta región del país”, señalaron las autoridades.

Y, por otra parte, tropas del Gaula rescataron a una mujer que había sido secuestrada y capturaron a tres presuntos integrantes del GAO-r Estructura 33 durante una operación realizada en el municipio de San Cayetano.

De acuerdo con las autoridades, el resultado fue posible gracias a una denuncia oportuna de la ciudadanía y al trabajo coordinado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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