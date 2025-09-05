Este es el lío penal que enfrentaría Juliana Guerrero si se comprueba que se graduó sin presentar las pruebas Saber Pro

Juliana Guerrero, una joven de 23 años con gran influencia en el gobierno de Petro, es motivo de noticia por estos días debido a su experiencia profesional y académica.

La recién designada viceministra de Juventudes dice tener un título como contadora pública; sin embargo, el instituto en donde se graduó- en junio-, la Fundación Universitaria San José, confirmó que ella no presentó las pruebas Saber Pro T&T y Saber Pro.

En una entrevista con W Radio, Francisco Pareja, representante legal de la institución, dijo que Guerrero estudió 18 meses y que obtuvo el título sin presentar el examen, por lo que considera que “tal vez” se trató de un error desde la Secretaría General.

El medio citado explicó que Juliana apenas se inscribió el 26 de julio para presentar dicha prueba Saber Pro, que está programada para hacerse el 9 de noviembre de este año. Ella la realizaría de manera individual, aunque es de conocimiento que normalmente se hace en general.

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, añadió lo siguiente en una denuncia: “Sabemos que la señora Juliana Guerrero, a quien le apareció en 15 días y de manera express en su hoja de vida un título profesional de contadora pública, no presentó nunca ni las pruebas T y T, que son requeridas para el título tecnólogo que ella reportó en su hoja de vida, ni tampoco presentó las Pruebas Saber Pro que son requeridas para un título profesional de contadora pública, que presentó en la tercera versión de su hoja de vida”.