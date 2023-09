La Revista Cambio dio a conocer videos de una cámara de seguridad de la vivienda de la exjefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro –y ahora próxima directora de Prosperidad Social–, en la que se evidencia que, contrario a las versiones que han circulado alrededor del caso, fue en una maleta y no en cinco en la que fue resguardado el dinero hurtado de la casa de Sarabia.

“Mi teniente Sandy va a la parte de atrás de la camioneta y ella toma la maleta y la baja de la camioneta, en ese momento veo que ella sujeta la maleta con las dos manos, pues hizo bastante fuerza para sostenerla, inmediatamente le digo: ‘venga, mi teniente, yo le colaboro a cargar la maleta’, y ella me la entrega”, indica el testimonio.

Según lo que pudo establecer la Fiscalía en su momento, los números celulares de las dos extrabajadoras de Sarabia fueron incluidos en una lista del Clan del Golfo para que se pudiera escuchar lo que hablaban. Sin embargo, ellas no tenían ningún vínculo con ese grupo armado ilegal. Ese accionar se dio justo después de que en la casa de Sarabia se extraviara un maletín lleno de dinero.

Al parecer, durante el encuentro los uniformados le habrían detallado a Sarabia los resultados del polígrafo al que fueron sometidos no solo Marelbys Meza, sino la teniente Sandy Alvernia, un patrullero de la Policía y un conductor de la Presidencia.

¿Qué dijo Marelbys Meza en la prueba de polígrafo?

En medio de la investigación por el presunto uso irregular de la prueba de polígrafo, en la noche de este domingo Noticias RCN reveló el video del procedimiento al que fue sometida Marelbys Meza el pasado 30 de enero, días después del hurto y que se extendió por más de 3 horas.

Las imágenes evidencian que la prueba, realizada en el sótano del edificio Galán, arranca con una pregunta que formula el investigador: “¿Usted sabe por qué estamos aquí?”, a lo que la exniñera responde: “Sí, porque don Andrés me dijo que se había perdido un dinero”. Posteriormente, narró que en su momento recibió una llamada de “Andrés”, esposo de la exjefe de gabinete, quien la cuestionó por el destino de la maleta. “Le dije está ahí, en la sala al lado de la chimenea”, explicó Meza, quien en las imágenes aparece con varios cables en su cuerpo.

Manifestó además que el propio Parra le dijo que debía someterse a la prueba: “Don Andrés me dijo: ‘Mari, vete a la casa y yo te aviso cuando es el tema del polígrafo para que vaya”. A la pregunta de si hurtó o no el dinero, dijo “no, señor”. Luego, aunque inicialmente aseguró que no tuvo contacto con la maleta, admitió que sí la manipuló: “Solo tirarla al suelo”.