Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Uniamazonía abrió investigación a profesor que rechazó a vendedor de panela por votar por Abelardo

Tras la publicación del video y la repercusión en redes, la institución educativa decidió iniciar internamente una indagación.

  • La institución abrió la indagatoria contra el profesor Franklin Gamboa. Foto: Redes sociales @Melquisedec.
    La institución abrió la indagatoria contra el profesor Franklin Gamboa. Foto: Redes sociales @Melquisedec.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Universidad de la Amazonía (Uniamazonía) abrió una investigación interna contra el profesor Franklin Gamboa y remitió el caso a las autoridades competentes tras la difusión de un video en el que el docente le dijo a Luis Felipe Yagüé, un vendedor de panela, que ya no le compraría por haber votado por Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado, la rectora delegada, Gina Paola España, informó que, aunque los hechos ocurrieron fuera de la institución y no en el ejercicio de funciones académicas o administrativas, su impacto amerita una revisión.

Por ello, se iniciaron actuaciones administrativas internas y se trasladó el caso a las autoridades para que determinen si existen responsabilidades adicionales.

La universidad también marcó distancia frente a la conducta del docente y enfatizó que se trató de una actuación personal que no representa la posición institucional ni los principios que orientan a la institución.

Asimismo, aseguró que cualquier decisión se adoptará bajo criterios de legalidad, objetividad, transparencia y debido proceso.

¿De dónde surgió la controversia?

La controversia surgió luego de que, durante el puente festivo del 13 de julio, se viralizara un video en el que Gamboa grabara a Yagüé para cuestionarlo por su decisión electoral.

En la grabación, el profesor le anuncia que dejará de comprarle productos por haber apoyado un proyecto político con el que no está de acuerdo.

El episodio, que se compartió ampliamente por redes sociales, generó una amplia reacción y derivó en una ola de solidaridad con el comerciante.

Según relató el propio Yagüé, tras la difusión del video comenzó a recibir pedidos de diferentes regiones del país, lo que impulsó significativamente sus ventas. Es más, el presidente electo invitó al vendedor a su posesión este próximo 7 de agosto.

Uno de los aspectos que ahora deberán esclarecer las autoridades es si la grabación y posterior exposición pública del vendedor sin su autorización puede dar lugar a eventuales consecuencias legales.

Mientras avanzan las investigaciones, Uniamazonía reiteró su compromiso con la pluralidad de pensamiento, la libertad de conciencia y el respeto por las diferencias políticas.

Lea también: ¿Quién es Franklin Gamboa? El profesor que rechazó comprarle a vendedor de panela que votó por Abelardo

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Uniamazonía abrió una investigación contra el profesor Franklin Gamboa?
Uniamazonía inició una investigación interna tras la difusión de un video en el que el docente cuestiona a un vendedor por haber votado por Abelardo de la Espriella. La universidad señaló que analizará el caso conforme al debido proceso.
¿Qué ocurrió entre Franklin Gamboa y el vendedor de panela Luis Felipe Yagüé?
El caso surgió por un video viral en el que el profesor le comunica al comerciante que dejará de comprarle productos debido a su decisión electoral. La grabación generó un amplio debate sobre tolerancia y diferencias políticas.
¿Es legal grabar y publicar a una persona sin su autorización en Colombia?
La legalidad depende de las circunstancias específicas, incluido el lugar donde ocurrió la grabación y el uso posterior de las imágenes. Las autoridades competentes son las encargadas de determinar si hubo vulneración de derechos.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos