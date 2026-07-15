Uniamazonía abrió investigación a profesor que rechazó a vendedor de panela por votar por Abelardo

La Universidad de la Amazonía (Uniamazonía) abrió una investigación interna contra el profesor Franklin Gamboa y remitió el caso a las autoridades competentes tras la difusión de un video en el que el docente le dijo a Luis Felipe Yagüé, un vendedor de panela, que ya no le compraría por haber votado por Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado, la rectora delegada, Gina Paola España, informó que, aunque los hechos ocurrieron fuera de la institución y no en el ejercicio de funciones académicas o administrativas, su impacto amerita una revisión.

Por ello, se iniciaron actuaciones administrativas internas y se trasladó el caso a las autoridades para que determinen si existen responsabilidades adicionales.

La universidad también marcó distancia frente a la conducta del docente y enfatizó que se trató de una actuación personal que no representa la posición institucional ni los principios que orientan a la institución.

Asimismo, aseguró que cualquier decisión se adoptará bajo criterios de legalidad, objetividad, transparencia y debido proceso.