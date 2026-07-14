¿Quién es Franklin Gamboa? El profesor que rechazó comprarle a vendedor de panela que votó por Abelardo

Hasta hace unos días, el nombre de Franklin Gamboa Tabares era conocido principalmente dentro de la comunidad académica del Caquetá. Es licenciado en Inglés, magíster en Pedagogía, docente de la Universidad de la Amazonia y presidente del Sindicato de Profesores de esa institución (SIPRO), organización que reúne a más de 80 docentes y desde la que ha participado en la defensa de los derechos laborales y de la educación pública. Además de su labor sindical, Gamboa dicta asignaturas relacionadas con pedagogía en programas de licenciatura y ha manifestado públicamente su afinidad con el progresismo, una postura política que, según él mismo ha explicado, hace parte de su formación personal y de su trabajo como educador. Esa combinación entre academia, activismo sindical y participación en el debate político ha marcado buena parte de su trayectoria. Sin embargo, su nombre trascendió el ámbito universitario en los últimos días después de publicar un video en el que le comunica a don Luis Felipe, un vendedor ambulante de panela que durante cerca de tres años visitó su vivienda, que dejaría de comprarle sus productos tras conocer que había votado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Entérese: De La Espriella eliminará consejerías de Presidencia y cambiará figura del comisionado de Paz: las claves de la nueva alocución

En la grabación, que rápidamente se hizo viral, Gamboa explica que, junto con su familia, decidió comprar directamente a campesinos y no continuar apoyando a personas que, según sus palabras, respaldaron un proyecto político que considera perjudicial para quienes piensan como él. La escena desató una fuerte controversia. Mientras algunos defendieron el derecho del profesor a decidir libremente dónde compra sus productos, otros cuestionaron que hiciera pública una conversación con un adulto mayor que simplemente ejerció su derecho al voto. Lea más: La historia de don Luis Felipe, el vendedor de panela que recibió ayuda tras ser rechazado por su voto Lejos de retractarse, Gamboa decidió explicar públicamente su postura. En una entrevista y posteriormente en un extenso pronunciamiento, sostuvo que su decisión obedeció a un “acto pedagógico” y a la coherencia con sus convicciones políticas. Según el docente, nunca pretendió humillar al vendedor ni agredirlo. Explicó que llevaba dos semanas sin comprarle y decidió darle una explicación personal sobre las razones de su decisión. También aseguró que grabó la conversación porque quería dejar constancia de que el diálogo se desarrolló de manera respetuosa. “Yo no puedo moralmente apoyar emprendimientos donde con esos mismos recursos se avalan proyectos políticos que buscan perjudicar a quienes pensamos diferente”, argumentó durante una entrevista concedida al medio El Olfato.

Gamboa reconoce, no obstante, que publicar el video pudo haber sido un error. Aunque insiste en que actuó convencido de sus principios, afirmó que entiende las críticas por haber expuesto al comerciante y manifestó que asumirá las consecuencias legales que puedan derivarse del caso. El profesor también defendió que su compromiso social sigue orientado a apoyar a campesinos, indígenas, madres cabeza de hogar y vendedores informales, y rechazó que se interprete su decisión como una persecución política. Mientras tanto, el episodio trascendió las redes sociales. Contra Gamboa ya fue radicada una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que se evalúe si su conducta amerita una investigación disciplinaria.

Mientras tanto, el episodio siguió escalando. Quien terminó recibiendo un amplio respaldo fue don Luis Felipe. El vendedor de panela comenzó a recibir clientes de distintas partes de Florencia y mensajes de apoyo de todo el país. El comerciante incluso aseguró que el video terminó convirtiéndose en “una bendición”, pues sus ventas aumentaron considerablemente. El caso llegó incluso al presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien anunció que don Luis Felipe será uno de los invitados de honor a su ceremonia de posesión. Conozca: De La Espriella invitó a su posesión a don Luis Felipe, vendedor de panela que fue rechazado por votar por él Durante una transmisión, el mandatario electo afirmó que el comerciante fue “víctima del odio político” y reveló que su equipo se pondrá en contacto con él para organizar su asistencia al acto del próximo 7 de agosto.

Además, pidió a sus ministros designados de Agricultura y Comercio acompañar al vendedor con el propósito de convertir su historia en el punto de partida de un programa de apoyo a pequeños comerciantes de panela y otros productos.

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