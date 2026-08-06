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Universidades involucradas en OCAD CTeI niegan aprobación “express” de proyectos tras alerta de la Procuraduría

Las instituciones rechazaron rotundamente estar aprobando proyectos “a puerta cerrada” o sin requisitos, asegurando que la revisión de los $735.000 millones en juego se está haciendo con rigor técnico y total transparencia.

  • Frente a las alertas emitidas por la Procuraduría, las universidades del OCAD de Ciencia y Tecnología rompieron el silencio. FOTO: Colprensa, DNP y redes sociales @SebastianNohra
    Frente a las alertas emitidas por la Procuraduría, las universidades del OCAD de Ciencia y Tecnología rompieron el silencio. FOTO: Colprensa, DNP y redes sociales @SebastianNohra
Colprensa
06 de agosto de 2026
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Las universidades que hacen parte del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema general de regalías negaron este jueves 6 de agosto que tuvieran intenciones de aprobar de manera “express” recursos para 49 proyectos sin tener en cuenta que cumplieran los requisitos que exige la ley.

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Aseguraron que la sesión prevista para este jueves no tenía como fin evaluar proyectos de manera irresponsable, sino “conocer el estado real de los proyectos y revisar, con responsabilidad, las alertas técnicas, jurídicas y administrativas”.

Rechazaron “cualquier insinuación sobre actuaciones a puerta cerrada, aprobaciones secretas o decisiones adoptadas a espaldas del país”.

Horas antes, la Procuraduría le había pedido al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación no tomar todavía ninguna decisión sobre los 49 proyectos que podrían ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, pues no había habido tiempo suficiente para revisar las iniciativas, que podrían comprometer cerca de $735.000 millones.

Las universidades integrantes del OCAD, Unipaz, Universidad de Cartagena, Universidad de los Llanos, Universidad de Santander y Universidad Tecnológica de Pereira, aseguraron que los proyectos han seguido el proceso correspondiente, que es la salida jurídica que se aprobó para estudiar los proyectos de las convocatorias del plan bienal 2023-2024, que cumplieron el ciclo de elegibilidad, pero aún no han sido aprobados.

“Aprovechar oportunamente los recursos disponibles para CTEL no significa flexibilizar controles, actuar sin revisión o comprometer recursos sin soporte, significa gestionarlos con responsabilidad, transparencia y oportunidad, garantizando que solo avancen aquellos proyectos que cumplan plenamente con las exigencias técnicas, jurídicas, financieras y administrativas”, manifestaron.

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De esta manera concluyeron que es necesario establecer con el nuevo gobierno una hoja de ruta para fortalecer el sistema en beneficio de los proyectos participantes.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Procuraduría pidió suspender la aprobación de los proyectos del OCAD de Ciencia y Tecnología?
La Procuraduría solicitó abstenerse de tomar decisiones sobre los 49 proyectos argumentando que no hubo tiempo suficiente para analizar a fondo la documentación. Según el organismo de control, aprobarlos sin la revisión adecuada podría poner en riesgo cerca de $735.000 millones del Sistema General de Regalías.
¿Qué responde el OCAD sobre las acusaciones de aprobar recursos “a puerta cerrada”?
Las universidades integrantes del OCAD rechazaron de manera categórica que existan acuerdos secretos o intenciones de aprobar proyectos de forma express. Aseguraron que la reunión programada no buscaba dar avales irresponsables, sino examinar el estado real de los proyectos y evaluar sus alertas técnicas, jurídicas y administrativas.
¿De cuánto es el presupuesto que está en juego para estos proyectos de ciencia y tecnología?
El monto total discutido asciende a aproximadamente $735.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías, destinados a la financiación de 49 iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).
¿Qué universidades forman parte del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación involucrado en la polémica?
Las universidades que integran esta instancia y emitieron el pronunciamiento conjunto son la Universidad de Cartagena, la Universidad de los Llanos, la Universidad de Santander, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Unipaz.
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