Universidades involucradas en OCAD CTeI niegan aprobación “express” de proyectos tras alerta de la Procuraduría

Las universidades que hacen parte del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema general de regalías negaron este jueves 6 de agosto que tuvieran intenciones de aprobar de manera “express” recursos para 49 proyectos sin tener en cuenta que cumplieran los requisitos que exige la ley.
Le puede interesar: Director de Los Bacanes del Sur relató cómo fue secuestrado y liberado por disidencias de las Farc: “Duramos vendados tres días”
Aseguraron que la sesión prevista para este jueves no tenía como fin evaluar proyectos de manera irresponsable, sino “conocer el estado real de los proyectos y revisar, con responsabilidad, las alertas técnicas, jurídicas y administrativas”.