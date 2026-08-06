Universidades involucradas en OCAD CTeI niegan aprobación “express” de proyectos tras alerta de la Procuraduría

Las universidades que hacen parte del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema general de regalías negaron este jueves 6 de agosto que tuvieran intenciones de aprobar de manera “express” recursos para 49 proyectos sin tener en cuenta que cumplieran los requisitos que exige la ley. Le puede interesar: Director de Los Bacanes del Sur relató cómo fue secuestrado y liberado por disidencias de las Farc: “Duramos vendados tres días” Aseguraron que la sesión prevista para este jueves no tenía como fin evaluar proyectos de manera irresponsable, sino “conocer el estado real de los proyectos y revisar, con responsabilidad, las alertas técnicas, jurídicas y administrativas”.

Rechazaron “cualquier insinuación sobre actuaciones a puerta cerrada, aprobaciones secretas o decisiones adoptadas a espaldas del país”. Horas antes, la Procuraduría le había pedido al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación no tomar todavía ninguna decisión sobre los 49 proyectos que podrían ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, pues no había habido tiempo suficiente para revisar las iniciativas, que podrían comprometer cerca de $735.000 millones.

Las universidades integrantes del OCAD, Unipaz, Universidad de Cartagena, Universidad de los Llanos, Universidad de Santander y Universidad Tecnológica de Pereira, aseguraron que los proyectos han seguido el proceso correspondiente, que es la salida jurídica que se aprobó para estudiar los proyectos de las convocatorias del plan bienal 2023-2024, que cumplieron el ciclo de elegibilidad, pero aún no han sido aprobados.

“Aprovechar oportunamente los recursos disponibles para CTEL no significa flexibilizar controles, actuar sin revisión o comprometer recursos sin soporte, significa gestionarlos con responsabilidad, transparencia y oportunidad, garantizando que solo avancen aquellos proyectos que cumplan plenamente con las exigencias técnicas, jurídicas, financieras y administrativas”, manifestaron. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

De esta manera concluyeron que es necesario establecer con el nuevo gobierno una hoja de ruta para fortalecer el sistema en beneficio de los proyectos participantes. También le puede interesar: Andrés Pastrana le solicitó al Senado que impida la salida de Petro del país luego de dejar la presidencia: “Que responda por los escándalos”

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