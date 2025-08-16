Exclusivo: Pese a amenaza de nuevo secuestro, papá de Lucho Díaz ignoró advertencia y viajó a lugar donde fue raptado en 2023

Tras haber sido secuestrado durante 12 días por la guerrilla del ELN a finales del 2023, Luis Manuel Díaz, más conocido como Mane Díaz y padre del jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia, Luis Díaz, fue alertado por las autoridades locales debido al peligro que corre ante un nuevo secuestro tras volver la misma zona en la que fue raptado.
Por medio de una alerta temprana, emitida el pasado 14 de agosto, desde la Unidad Nacional de Protección, le advirtieron al padre del futbolista colombiano y a su esquema de seguridad, que debían salir de la zona “de forma inmediata”, ya que Mane podría volver a exponerse a un posible secuestro.
Esto se originó debido a un informe emitido por parte del grupo de inteligencia del Gaula de la Policía Nacional, que confirmó continuas amenazas de los grupos armados que se encuentran operando en las zonas rurales de La Guajira y que habrían sido ignoradas por el protegido.