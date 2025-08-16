x

SIC ordena medidas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira tras muerte de familia bogotana

La SIC ordenó medidas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira, incluyendo el Portobelo Convention, donde falleció una familia bogotana, tras detectar fallas críticas en gas y electricidad que ponen en riesgo la seguridad de huéspedes y trabajadores.

    La tragedia ocurrió cuando Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías Martínez, fueron hallados sin vida en la habitación 404 del Hotel Portobelo Convention. Foto: archivo.
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este viernes, 15 de agosto, medidas correctivas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira, incluyendo el Portobelo Convention, donde el pasado 11 de julio falleció una familia bogotana durante sus vacaciones. La entidad también ordenó cierres parciales y revisiones de seguridad por riesgos en instalaciones de gas y eléctricas.

La tragedia ocurrió cuando Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías Martínez, fueron hallados sin vida en la habitación 404 del Hotel Portobelo Convention, en el centro de San Andrés. Aunque la principal hipótesis fue una intoxicación por gas u otra sustancia, las causas definitivas aún están bajo investigación.

En contexto: ¿Qué ocurrió en la habitación del hotel de San Andrés en la que murió una pareja con su hijo de 4 años?

Tras la muerte de la familia, la SIC realizó inspecciones a varios hoteles de la isla y detectó defectos críticos en las instalaciones de gas, como la ausencia de ventilación en espacios con riesgo de monóxido de carbono, conexiones sin tapones de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva y tanques de GLP sin anclaje.

También se evidenció la falta de avisos preventivos exigidos por la normativa, lo que pone en riesgo la vida de huéspedes, trabajadores y visitantes.

Por estas razones, la SIC ordenó a los operadores de los hoteles inspeccionados —Servincluidos Ltda, Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. BIC, Apartahotel Las Américas Limitada y Hoteles Portobelo SAI S.A.realizar ajustes urgentes a sus instalaciones internas de gas según el reglamento técnico aplicable. Además, se dictó un cierre parcial de la zona de cocinas del hotel Tone Blue.

En paralelo, la entidad ordenó el cierre inmediato de dos hoteles en Palomino, La Guajira, propiedad de Villa Delia Palomino Beach S.A.S., tras hallar conductores eléctricos expuestos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación. También se identificaron otras fallas graves relacionadas con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y el Reglamento de Iluminación y Alumbrado Público.

“La Superintendencia reitera que las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible implican riesgos inherentes y que el cumplimiento de los reglamentos es esencial para prevenir accidentes, proteger la vida y garantizar la seguridad de personas y animales”, indicó la SIC. Los establecimientos que incumplan las medidas podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Familiares de las víctimas revelaron audios enviados por Viviana Andrea Canro antes de la tragedia, donde expresaba la preocupación por la salud de su hijo Kevin, de apenas cuatro años. La mujer describía vómitos constantes del menor y alertaba sobre la mala condición del hotel.

Los cuerpos fueron hallados sin signos de violencia por las autoridades, y los exámenes forenses preliminares descartaron intoxicación por alimentos o envenenamiento. La investigación sigue abierta mientras se esperan los resultados finales de los exámenes forenses de los adultos.

