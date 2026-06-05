“Vamos a cumplir la palabra”: Uribe respaldó apoyo a Abelardo y respondió cuestionamientos por rencillas en campaña

Luego de que la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia obtuviera un resultado desfavorable este pasado domingo en las elecciones presidenciales de primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe habló en entrevista sobre el tema. Además, respondió a las críticas del excandidato Juan Daniel Oviedo, quien atribuyó parte del resultado electoral a errores cometidos durante la campaña por parte de este movimiento político.
En entrevista con Caracol Radio, Uribe defendió el proceso que llevó a la elección de Valencia como candidata del partido y destacó su liderazgo político de cara al futuro.
“Le pido que me dé la oportunidad de repetirle al país cómo fue el proceso con esa gran colombiana, esa gran candidata, esa mujer de tanta vigencia futura, Paloma Valencia”, afirmó.