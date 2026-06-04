Fajardo cierra puertas a alianzas para la segunda vuelta: “No estoy negociando nada con nadie”

Tras consolidar un sufragio de un millón de votos en la primera vuelta presidencial, el excandidato Sergio Fajardo ratificó su postura de absoluta independencia frente a su apoyo a alguno de los candidatos que definirán la Presidencia en el balotaje del próximo 21 de junio.
En entrevista con Blu Radio, el líder político disipó cualquier rumor sobre pactos en esta última recta electoral y aclaró que su prioridad actual es la defensa estricta de una agenda de principios, “el Decálogo del millón de votos”, descartando de plano un acuerdo para “traspasar” votos. Al respecto, fue tajante: “Yo no estoy negociando nada con nadie”.
Y es que uno de los ejes centrales en su pronunciamiento fue el reciente viraje del Gobierno nacional de dar marcha atrás a la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Fajardo, quien tenía dentro de su decálogo de principios este punto, celebró la decisión y recordó la firmeza de su postura frente a esa iniciativa: ”Me parece excelente que retiren esa propuesta de Asamblea Constituyente que desde el día 1 dije que era una convocatoria a la guerra”.
Además, el exgobernador insistió en que el camino del país debe darse bajo el marco institucional vigente y no a través de reformas estructurales a la carta política.