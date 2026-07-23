Sophie Cunningham, figura de la NBA femenina, arremete contra las atletas trans: “No deberíamos enfrentar hombres biológicos”

La basquetbolista Sophie Cunningham, una de las figuras más conocidas en redes sociales de la NBA femenina (WNBA), irrumpió en el centro del debate sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino después de que su llamado a “proteger a las jóvenes” recibiera elogios de la Casa Blanca.

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La escolta estadounidense tiene fama de ser la “protectora” de Caitlin Clark, su compañera en las Indiana Fever, castigando con frecuencia físicamente a las rivales que se meten con la jugadora más icónica de la WNBA en la actualidad.

Un video el mes pasado de Cunningham señalando con el dedo, de forma burlona e imperturbable, a una de esas oponentes durante 22 segundos se hizo viral y dio lugar a innumerables memes. Esta jugadora de 1.85 metros de altura y largo cabello rubio ha recibido el apodo de “MAGA Barbie” en una liga cada vez más dividida por tensiones raciales.

Esta semana, Cunningham acaparó titulares por sus opiniones sobre las atletas trans. “Quiero proteger a las jóvenes en un vestuario, o a las jóvenes en el deporte, porque no deberíamos tener que enfrentar a hombres biológicos”, dijo a ESPN en una entrevista publicada este martes 21 de julio.

“Creo que es una cuestión de sentido común... Es realmente importante proteger a la infancia”, dijo un día después a periodistas antes de un partido con las Fever. Sus comentarios han avivado aún más lo que ya es una de las batallas de guerra cultural más intensas en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apuntado reiteradamente hacia personas con identidades de género no normativas y el año pasado emitió una orden ejecutiva para prohibir la presencia de atletas trans en deportes femeninos, permitiendo a las agencias federales suspender la financiación a cualquier institución que se resista.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, salió el jueves en defensa de Cunningham al calificar de “ridícula” y “asombrosa” la reacción “de izquierda” contra la jugadora.

Trump “está siguiendo la historia. Como saben, este es también un tema sobre el que el presidente siente gran convicción, y el pueblo estadounidense también”, dijo Leavitt.