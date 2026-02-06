Un veterinario, otro implicado en el caso de las niñas muertas por talio, ¿cuál fue su papel?

La investigación por la muerte de dos menores de edad tras ingerir frambuesas contaminadas con talio sigue revelando nuevos elementos que apuntan al entorno cercano de Zulma Guzmán, hoy privada de la libertad en el Reino Unido y señalada como la principal sospechosa del envenenamiento.
En una diligencia reciente ante la Fiscalía, Gabriel Enrique Blanco Ayala, veterinario y uno de los propietarios del centro donde Guzmán llevaba a atender a sus mascotas, rindió testimonio y entregó detalles inéditos sobre la logística que habría rodeado la entrega del domicilio que terminó siendo letal.