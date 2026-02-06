Video | Se acabó la espera: nuevo equipo de James Rodríguez confirmó su llegada con este video, ¿cómo será su contrato?

Se acabó la espera: después de casi tres meses sin jugar, James Rodríguez por fin tiene un nuevo equipo. La última vez que el volante colombiano jugó fue el 18 de noviembre de 2025, cuando la Selección Colombia venció 3-0 a Australia en un duelo amistoso en Nueva York. Desde entonces, el cucuteño de 34 años ha estado entrenando solo para ponerse “a tono” para el Mundial 2026.
James jugará en la MLS de Estados Unidos, una de las ligas que más crecimiento ha tenido en los últimos años a nivel internacional y que cuenta con figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Olivier Giroud, entre otros. El capitán del seleccionado nacional pasó los exámenes médicos, que le hicieron en la mañana del viernes, y será nuevo jugador del Minnesota United, equipo de una de las ciudades donde más frío hace en la Unión Americana.