Retenes ilegales, ráfagas y muerte: el hilo conductor entre el atentado a senador Castellanos y el asalto al gobernador de Arauca

En dos camionetas se transportaban los miembros del equipo del congresista Jairo Castellanos mientras transitaban por el departamento de Arauca. Durante el traslado, a un kilómetro del municipio de Fortul, se encontraron frente a frente con un retén armado ilegal. No se detuvieron, y se desató una ráfaga de disparos. En el atentado murieron dos escoltas del senador. Hace menos de cuatro meses, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, también sufrió un atentado. ¿En qué se conectan? En la avanzada del equipo de Castellanos no se encontraba el senador. Él se encontraba en Yopal para el momento del ataque. No obstante, la zozobra de su paradero se extendió hasta que compartió un video en el que relató, con mucha tristeza, este atentado que sufrió parte de su equipo.

“Me masacraron a mis muchachos del esquema de seguridad. Uno de ellos llevaba conmigo 10 años, el otro casi dos, y hacían parte de nuestra familia. Nos salvó mi Dios de milagro”, dijo Castellanos. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por medio de un mensaje a través de sus redes sociales, aseguró que “el senador Jairo Castellanos me informó que fueron liberados los tres integrantes de su equipo de trabajo —Cristian Torres, Jhonatan Llain y Abel Quintero— de quienes se desconocía su paradero mientras se desplazaban por un sector entre Fortul y Tame, en el departamento de Arauca”. Lea también: Tensión en Arauca: así fue el ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez

El control de la zona

Justamente, esta zona está controlada por el ELN. El año pasado, otro atentado tuvo lugar por sus carreteras. En ese momento se trató del gobernador del departamento de Arauca, Renson Martínez. El ataque tuvo lugar en la mañana del lunes 10 de noviembre del año pasado, cuando Martínez se desplazaba por el municipio de Saravena rumbo a Tame. Fue perpetrado con fusiles y repelido por los escoltas del gobernador, quienes lograron evacuarlo ileso del lugar. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron la camioneta oficial con múltiples impactos de bala en las ventanas y la carrocería.

Al momento en que sucedió este ataque, EL COLOMBIANO conversó con agentes de inteligencia que trabajan en el departamento, quienes hablaron bajo reserva de identidad sobre el control del ELN en estas rutas. Según su relato, la red criminal que controla la zona es más sofisticada de lo que parece. “Seguramente sí tendrán uno que otro espía, no se puede negar. Pero lo que casi siempre pasa es que ellos tienen muchos milicianos repartidos por las principales vías, que ya conocen las rutinas del transporte de la región, y saben distinguir los vehículos extraños”, explicó la fuente. Sobre el modus operandi de los ataques, añadió: “No en todos los puntos tienen retenes permanentes, su estrategia es tener informantes que avisan del paso de carros raros o buses, y ahí mismo salen dos o cuatro motos con milicianos, que hacen orillar el vehículo”. Una dinámica que se repite en ambos ataques, tanto en el del convoy del congresista Castellanos como en el atentado a la camioneta que transportaba al gobernador Martínez en noviembre del año pasado.

Las estructuras terroristas

Según datos de las Fuerzas Militares, la principal estructura del ELN en Arauca es el Frente de Guerra Oriental, cuyo jefe es Gustavo Giraldo Quinchía (“Pablito”), integrante del Comando Central de esta guerrilla y considerado su máximo estratega militar. El mismo que, hace unos días en su encuentro con Trump en la Casa Blanca, Petro le ofreció a Trump en Washington. Ahora, tras el atentado al congresista Castellanos, la pregunta sería si esto se trata de una mera coincidencia o de una retaliación. Alias ‘Pablito’, tanto él como sus lugartenientes se esconden en Venezuela, al otro lado de la frontera, en el vecino estado de Apure, desde donde coordinan las operaciones en el oriente del país. Esta situación ha dificultado su persecución. Amplíe la noticia: ¿Quién es alias Pablito, el señalado por Petro como responsable de la violencia en el Catatumbo? En Arauca, la estructura se subdivide en dos frentes territoriales: el Domingo Laín, que comanda alias “Dúmar”, al frente de 150 combatientes; y el Batallón Héroes y Mártires, de “Vallenato”, con cerca de 160 integrantes. Estas facciones se ramifican a su vez en 12 comisiones, con las que copan territorios en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Cravo Norte, Tame, Puerto Rondón y Saravena. Esas células terroristas ubican sus milicianos en vías intermunicipales, siendo los trayectos más críticos Arauquita-Saravena, Tame-Fortul y Tame-Arauquita-Arauca.

Además, el departamento de Arauca también es usado por el Frente de Guerra Oriental como plataforma para el despliegue de tropas en otros departamentos, como Norte de Santander, donde en enero del año pasado se protagonizó una ofensiva contra disidencias de las Farc que dejó 64.000 desplazados y 120 muertos; Boyacá, donde el pasado 8 de noviembre se realizó un ataque con cilindros bomba en la sede del batallón Simón Bolívar, dejando tres heridos; y el estado de Apure, Venezuela, donde controlan pistas de narcotráfico, minas de oro y laboratorios de cocaína. Lea también: Así es como el ELN controla todos los corredores viales de Arauca Bloque de preguntas y respuestas