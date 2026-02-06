Wingo creció 15% en 2025: transportó 3,6 millones de pasajeros en 2025 y Medellín aportó 1,3 millones

La aerolínea de bajo costo Wingo ha venido ocupando espacios que dejó la crisis de varias low cost en la región. Con una estrategia gradual, la compañía ha recuperado rutas, reconectado capitales y regiones, y reducido la dependencia de Bogotá como único gran nodo aéreo del país.
La apuesta es llevar conectividad directa a las regiones y evitar que todo el tráfico pase por aeropuertos congestionados, así lo dio a conocer Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, en entrevista con EL COLOMBIANO.
El directivo confirmó que el foco de los últimos años, y especialmente de 2025, fue doble: consolidar la operación existente y abrir nuevas rutas. “Eso implicó reforzar itinerarios donde ya había demanda y lanzar nuevos destinos, siempre con la premisa de descentralizar el tráfico desde Bogotá”.
Entérese: Llega nueva ruta: Wingo lanza vuelos directos Medellín–Bucaramanga desde marzo